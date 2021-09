Nieuwe Ferrari lijkt straks op een iPhone?!

Echt waar. Ferrari heeft namelijk de man achter het ontwerp van de iPhone weten te strikken. Jony Ive gaat een Ferrari tekenen.

Zijn kalme stem, zijn zachte voorkomen op een witte achtergrond. Designer Jony Ive kan zelfs een drol nog elegant omschrijven. Jarenlang stond hij aan het hoofd van design bij Apple. Onder zijn hand werden onder andere iPods, iPhones, Macs, iPads en de Apple Watch ontworpen. In 2019 was het wat Ive betreft wel mooi geweest. Na een dienstverband van 27 jaar vertrok hij bij de Amerikaanse techgigant om zijn eigen dromen na te jagen.

Jony Ive en Ferrari

Het bedrijf LoveFrom werd opgericht. Met zijn eigen bedrijf ontwerpt Jony Ive op verzoek uiteenlopende dingen. En nu is bekend geworden dat LoveFrom een wel heel bijzondere klant heeft in vorm van Ferrari. Ive en zijn compagnon Marc Newson gaan met LoveFrom auto’s ontwerpen voor het iconische Italiaanse merk. Er is een overeenkomst getekend voor meerdere jaren.

We zijn verheugd om zo’n belangrijke, langdurige samenwerking aan te gaan met Ferrari. Als Ferrari-eigenaren en -verzamelaars zouden we niet enthousiaster kunnen zijn over de samenwerking met dit buitengewone bedrijf en in het bijzonder met het ontwerpteam dat vakkundig wordt geleid door Flavio Manzoni Jony Ive & Marc Newson

De eerste opdracht is niet kinderachtig. Ive heeft te horen gekregen dat ze de eerste elektrische auto van Ferrari moeten ontwerpen. Dat is nogal wat. Want een Ferrari EV is sowieso een compleet nieuw pad dat de Italiaanse autobouwer, min of meer gedwongen vanuit de EU, gaat bewandelen. Om daar een nieuwe designer op te zetten vergt durf. De eerste elektrische Ferrari moet het licht zien in 2025. Vermoedelijk is het iets totaal anders dan we tot nu toe hebben gezien van het merk. Mooie techproducten ontwerpen kan Jony Ive wel. Zal hem hetzelfde lukken met een auto?