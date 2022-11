BREEK: de Fiat Multipla maakt een comeback

Kunnen we spreken van een LL Cool Jesque comeback voor de Fiat Multipla? Jazeker!

Ja, we hebben er weer eentje. Het doorgaans goed ingevoerde Fiat Gazette heeft een productplanning voor Fiat bij de kladden! Altijd lachen, zo’n Italiaans merk die ons toekomstmuziek voorspiegeld. Zo wachten we nog steeds met smart op de Giulia coupé, het nieuwe topmodel van Alfa Romeo en de samen met Sauber ontwikkelde sportwagens. Vaak zijn de verwachtingen hoog en eindig je met een Lancia Voyager. Maar ach, we zouden de merken alsnog enorm gaan missen mochten ze verdwijnen natuurlijk.

Het Fiat-gamma is de laatste jaren helaas ook flink uitgehold. Stap voor stap zijn grotere Fiats uit de showrooms en het straatbeeld verdwenen. Vroeger had je nog de Croma, de Tempra en later dan tenminste nog de Marea. Tegenwoordig doet Fiat het bijna uitsluitend met de kleintjes. De 500 is natuurlijk het speerpunt van het gamma. De 500X is een Jeep Renegade in 500-uitdossing. Daarnaast bestaat de Panda nog steeds als een opgehoogd crossover-achtig ding en heb je de Tipo, de bij Tofas gebouwde voordelige C-segmenter.

Het houdt al met al niet over. Eigenlijk heb je de 500e en daarnaast wat vulling om nog wat variatie in de showroom te hebben. Maar ook de verkoopcijfers liegen er niet om. Alle modellen behalve de 500e boeken dit jaar een dikke min qua aantallen. Tijd dus voor nieuw bloed.

En dat moet er dus aan gaan komen, aldus de genoemde bron. De Tipo, 500X, Panda en de nog niet elektrische 500 die hier en daar nog wordt aangeboden, gaan er allemaal uit. In plaats daarvan komt er een nieuwe 600 (vanaf volgend jaar al), een nieuwe Multipla (vanaf 2024) en een nieuwe Panda, die mogelijk door het leven zal gaan als Argo. Fiat gebruikt de laatste naam nu al voor een model dat het in Brazilië levert. Tenslotte moet er in 2026 dan ook weer een nieuwe 500e komen. In 2027 zijn dan alle modellen elektrisch. De Topolino staat ook nog in het overzicht hieronder, maar die tellen we niet mee als auto…

Toch is er ook slecht nieuws voor de fans van de oude Multipla. De auto wordt namelijk niet weer een MPV met twee rijen van drie zitplaatsen, maar een vrij conventionele elektrische SUV. Het is overigens ook nog niet helemaal zeker of de auto definitief de naam Multipla zal dragen. Tot op heden is dat echter bij Fiat wel de interne naam waaronder het project ontwikkeld wordt.

Jammer maar helaas dus: de tijden van de oude Multipla zullen hooguit in naam herleven. Want het was wel een sensatie toen. Ik weet nog goed hoe de vader van twee bevriende broers uit de straat er als vertegenwoordiger van Fiat een kreeg van de zaak. Enig gegniffel was mij niet vreemd dat de twee het daarmee moesten zien te stellen. Uiteindelijk lachten zij echter het laatst…Er stond namelijk ook regelmatig een 156 op de oprit. Poaaaah…

Liefhebbers van de oude Multipla kunnen wel altijd nog hun hart ophalen met de special van collega @willeme. Waarvan akte.