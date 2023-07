Deze übercoole EV weegt minder dan een 911

Komt er eindelijk een écht leuke EV?

Bloedsnelle EV’s zijn er genoeg, maar er zitten niet veel echte stuurmansauto’s tussen. Daarvoor zijn elektrische auto’s vaak net iets te zwaar. Zelfs de MG Cyberster (een roadster nota bene) gaat richting de twee ton. Op Goodwood gaat echter een EV zijn opwachting maken die het op dat punt beter gaat doen. En niet alleen op dat vlak: het is sowieso een veelbelovende auto.

Het gaat om de AIM EV Sport 01, een nieuwkomer uit Japan. De auto ziet er ook Japans uit, want we zien duidelijk Nissan Z-invloeden. Dat is géén toeval: de ontwerper is namelijk Shiro Nakamura. Hij was jarenlang hoofdontwerper bij Nissan en overzag onder andere het design van de Nissan GT-R en – jawel – de nieuwe Z.

Meneer Nakamura heeft puik werk geleverd, want het ontwerp is een mooie mix van modern en retro, zonder overbodige fratsen. Een cool ‘detail’ zijn de vleugeldeuren, waarbij een deel van het dak meekomt. Die doen een beetje denken aan een andere Japanner: de Toyota Sera.

Waar de meeste snelle EV’s een elektromotor op beide assen hebben, is er bij deze auto voor een andere lay-out gekozen. De AIM EV Sport 01 heeft twee elektromotoren die beide de achteras aandrijven. Samen sturen ze een niet misselijke 490 pk naar de achterwielen.

De Sport 01 heeft geen kleine accu (81 kWh), maar toch is gewicht redelijk laag gebleven. De auto weegt 1.425 kg. Daarmee is het natuurlijk geen echte vedergewicht, maar deze EV weegt dus wel minder dan een Porsche 992 Carrera.

We krijgen de auto nu slechts op renders te zien, maar het zal niet lang duren voordat de auto in het echt te bewonderen is. De AIM EV Sport 01 zal namelijk volgende week aanwezig zijn op het Goodwood Festival of Speed. Daar zal overigens nog een interessante EV zijn opwachting maken: de Caterham Project V, ontworpen door Italdesign.