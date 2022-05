Fisker Ronin krijgt ‘grootste range van alle EV’s’

Dat zijn niet onze woorden, maar die van Fisker.

Nieuwkomers op de automarkt zijn er ontzettend goed in: grote beloftes. Vaak blijft het daar ook bij. Fisker Inc., de nieuwste onderneming van Henrik Fisker, belooft ook veel. De productie van het eerste model moet nog gestart worden, maar Fisker kondigt nu al een derde model aan.

Nu is Henrik Fisker zeker geen groentje. Nadat hij naam maakte als ontwerper heeft hij al diverse autobedrijven opgericht. We moeten er ook meteen bij zeggen dat die niet allemaal een groot succes waren. Maar met de Fisker Ocean wil hij nu een mainstream EV neerzetten. Fisker lijkt aardig op de goede weg te zijn en heeft een serieuze partner in de vorm van Magna Steyr.

Fisker heeft ook alvast het volgende model aangekondigd: de Fisker Pear. Dit moet geen EV worden met duizelingwekkende cijfers, maar een compacte en betaalbare EV. Dat is juist ambitieus, want dat betekent dat je moet concurreren met de mainstream merken.

Het tweede model is nog maar net aangekondigd, of Fisker kondigt alweer het volgende model aan. In tegenstelling tot de Pear wordt dit wel een hele prestigieuze auto. Dit moet een sportieve grand tourer worden. Een GT met het design van Henrik Fisker, dat klinkt veelbelovend.

Deze auto luistert naar de naam Project Ronin. Dit moet het paradepaardje worden van het merk. Henrik Fisker blaast hoog van de toren: “Het doel is om de grootste range voor een productie-EV te halen, gecombineerd met een extreem hoog niveau van performance.” Aan ambitie geen gebrek bij Fisker.

Bij het horen van Ronin denk je natuurlijk aan de film Ronin en inderdaad: dat is ook waar de naam vandaan komt. De Fisker Ronin is waarschijnlijk dus heel goed in achtervolgingen. En tijdens een achtervolging wil je natuurlijk niet met een lege accu komen te staan.

Over de accu gesproken: deze zal op een innovatieve manier geïntegreerd worden in het chassis. Verder zal er gebruik worden gemaakt van actieve aerodynamica en krijgt de Ronin unieke deuren. De auto moet plaats bieden aan vier personen. Daarmee lijkt het een soort Fisker Karma te worden. Maar dan volledig elektrisch.

Fisker verwacht de Ronin al in augustus van volgend jaar te onthullen. De productie zou vervolgens in de tweede helft van 2024 van start moeten gaan. Kijk vooral niet verbaasd op als het allemaal veel langer blijkt te duren.