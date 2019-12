“Nieuwe Focus RS wordt een 400 pk hybride”

Zo lang de Drift Mode blijft, is alles oké. Toch?

Hete hatchbacks zijn er in vele soorten en maten. Het idee van een hot hatch van weleer was dat de auto sportief moest aanvoelen. Het aantal pk verschilde niet bizar veel van de standaardversie, het was vooral de rijbeleving die er toe deed. Een paar auto’s volgen nog dat recept, denk aan de Ford Fiesta ST, Renault Clio RS en MINI Cooper S.

Er is echter ook een klasse waar alles overhoop gegooid wordt en een ware pk-rel aan de gang is. Vooral tussen Audi en Mercedes is het nu de kunst om een hete hatchback zo heet mogelijk te maken. Dat wordt niet meer gedaan door de – in theorie vrij goed aanvoelende – handgeschakelde versnellingsbakken en voorwielaandrijving te behouden. Nee, per definitie een automaat met dubbele koppeling en vierwielaandrijving. Bij Audi resulteert dit in de RS3 met 400 pk. Mercedes maakt het helemaal bont, met de AMG A45 S met 421 pk. En precies tussen deze twee idealen in zit de Ford Focus RS (rijtest). Ondertussen ook met 350 pk en daarmee te krachtig om alleen de voorwielen aan te drijven. Toch rijdt de Focus RS uit de kunst en mag je gewoon zelf schakelen met een lekkere zesverzets handbak. Als je niet zo veel waarde hecht aan luxe features in het interieur en vooral een lekkere bak power voor weinig geld wil, kun je eigenlijk niet om de Focus RS heen.

De RS-versie van de Focus RS komt traditiegetrouw nadat de standaard Focus wordt gefacelift. Dat zal een termijn van een jaar of twee zijn, dus komen nu de geruchten van hoe de Focus RS op de markt zal verschijnen. Voor de nieuwe RS zou gekeken worden naar Mild Hybrid technologie. Niet alleen dat, het vierwielaandrijvingssysteem zal veranderen. Nu is het een ‘gewoon’ systeem waar de kracht verdeeld wordt over de voor- en achterwielen. De nieuwe Focus RS krijgt echter de aandrijving van de verbrandingsmotor op de voorwielen. De aandrijving op de achterwielen wordt gedaan door een elektromotor.

Hybride aandrijving is natuurlijk vrij omstreden, maar er is ook goed nieuws. Niet alleen omdat Mercedes en Audi nu de 400 pk-grens tarten, maar ook omdat Volkswagen – naar verluidt – die grens wil opzoeken. Ford zit dus ook te denken aan zo’n 400 pk voor de nieuwe Focus RS. Dat zou meer zijn dan de 350 pk die de auto nu levert uit zijn 2.3 liter EcoBoost viercilinder. Die motor wordt nog steeds gebruikt door Ford, dus ook die zou nog een rol kunnen spelen in de nieuwe Focus. (via Car Magazine)