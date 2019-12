Wees een winnaar met subtiel getunede Mercedes GLE

Zo heet de creatie namelijk.

De ondertoon van onze hele rijtest over de Mercedes GLE toont aan dat de GLE een SUV is zoals het heurt. Groot en praktisch, maar de verhoogde veren en koets zijn daadwerkelijk gebruikt voor extra comfort én vooral het niet proberen van sportief zijn. Dan moet je vooral niet met dikke bodykits aan de haal gaan. Iets wat LARTE Design zo te zien heeft begrepen.

De GLE krijgt namelijk een kleine catalogus onderdelen van de tuner. Er is best een scala aan onderdelen, maar het resultaat is subtiel. Vooral de splitter en diffuser van koolstofvezel springen in het oog, samen met de – niet echt geweldig ogende – remlichten in de diffuser. Wat wél een mooie toevoeging is aan de diffuser: vier rasechte uitlaat-eindstukken! Iets wat je bij de GLE met AMG-pakket niet gaat vinden. Een kleine spoiler, koolstofvezel spiegelkappen en andere kleine details maken het geheel af.

Het pakket heet ‘GLE WINNER’. Op zich is LARTE een winnaar op het gebied van de boel subtiel houden. Iets wat niet van alle creaties van de tuner gezegd kan worden. De auto wordt aan ons getoond in een dealer, waar ze de optionele velgen achterwege hebben gelaten. Het moet gezegd worden: het ziet er allemaal niet verkeerd uit. Standaard is de GLE ook geen lelijke SUV, maar toch.

Prijzen zijn niet bekend. Als je deze set op je eigen GLE wil schroeven, moet je hem zelf installeren. Bestellen kan via de website. Wees wel gewaarschuwd: de carbon diffuser heeft waarschijnlijk minder genade als je bij het achteruitrijden een Duitse taxi een kusje geeft.