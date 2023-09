Vettel lijkt het niet erg te vinden dat Max z’n record heeft verbroken

Sebastian Vettel reageert relaxed als het over Max Verstappen gaat.

De laatste jaren van Sebastian Vettel waren op z’n zachtst gezegd niet zijn beste jaren. Dat was in het verleden wel anders, toen hij zeer dominant was met Red Bull Racing en met het team maar liefst vier keer wereldkampioen wist te worden. Iemand die daar over kan meepraten is Max Verstappen.

Tijdens de Grand Prix van Italië kwam Verstappen als eerste over de finishlijn. Voor de tiende keer op rij. Daarmee verbrak de Nederlander het record van Sebastian Vettel, die in het verleden met Red Bull negen keer op rij wist te winnen. Geen enkele andere coureur in de geschiedenis van de Formule 1 heeft zoveel races achter elkaar gewonnen. Hoewel dat volgens Toto Wolff niemand boeit en vooral iets is voor Wikipedia.

Vettel over Verstappen

Vettel reageert wat vrolijker dan de Oostenrijker wat dat betreft. In een interview met Sportschau zegt de Duitser onder de indruk te zijn wat Max Verstappen en zijn oude team momenteel voor elkaar krijgen. Hij zegt alleen maar te kunnen applaudisseren voor de prestaties van de huidige wereldkampioen. De consistentie is super, aldus de 36-jarige oud-wereldkampioen

Sebastian Vettel vindt het geweldig om naar de prestaties van Max Verstappen te kijken. “Je kunt er alleen maar respect voor hebben”, aldus de coureur die gestopt is in de Formule 1.

Max Verstappen hoeft ze voorlopig niet te vervelen met het jagen op records. Dit jaar zal de Hollander voor de derde keer wereldkampioen worden. Met vier keer volgend jaar zou hij Vettel evenaren. Pas bij de vijfde keer heeft hij ook dat record verbroken. Nog even te gaan dus.

Aankomend weekend krijgt Verstappen de kans om elfde keer op rij te winnen tijdens de Grand Prix van Singapore.