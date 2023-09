Het Nederlandse VDL gaat iets echt vernieuwends doen

Loopt het Nederlandse VDL toch weer voorop als het op nieuwe dingen aankomt! Lekker bezig Wim!

We weten allemaal wat Frans Timmermans ons heeft aangedaan toch? In welke ellende hij ons heeft gestort met zijn onrealistische plannen om in 2030 al geen auto’s met brandstofmotor te mogen verkopen?

Alles moet elektrisch, want dat is beter. Of eigenlijk, dat verplaatst het probleem alleen. Want de energie moet nog steeds worden opgewekt en een groot deel komt nog gewoon uit ouderwetse kolencentrales. Of erger, met zo’n milieuvriendelijke houtcentrale.

Of je doet wat het Nederlandse VDL nu doet. Je komt met iets vernieuwends en daarmee ga je de problemen die Timmerfrans heeft veroorzaakt in elk geval aanpakken. En wat dat is? Een vrachtwagen op waterstof natuurlijk!

Nederlandse VDL gaat iets vernieuwends doen

VDL integreert na de samenwerking met Toyota hun brandstofceltechnologie in de zero-emissie trucks van VDL. Op deze manier moet ook het transport en logistiek uitstootvrij worden en ook gebruikt kunnen worden waar het voor bedoeld is.

Ja, ook voor de waterstof die in de vrachtwagen van VDL komt, moet worden gemaakt en dat kost ook veel energie. Weten wij. Maar daar gaat het in dezen niet om. Het gaat er nu even om dat vrachtwagens eindelijk uitstootvrij kunnen rijden en dat ze ook nog een eind kunnen komen zonder uren aan de laadpaal te hangen.

Da’s het vernieuwende eraan.

De eerste testtruck rijdt inmiddels en er worden er nog 4 gebouwd. Die 5 trucks zullen de komende 5 jaar hun tests blijven doen en daarna bepaalt Toyota -en misschien VDL ook wel een beetje- wat er verder mee gaat gebeuren.

Wij wensen ze in elk geval succes. Meer waterstof please!!