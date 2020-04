VDL Nedcar gaat binnenkort weer auto’s produceren

De productie bij VDL Nedcar in Born ligt nu nog stil.

Vele autofabrieken over de hele wereld produceren op dit moment geen of nauwelijks vierwielers. In verband met de coronacrisis worden medewerkers thuis gehouden. In de tussentijd kijken fabrikanten wanneer het weer veilig is om auto’s te gaan bouwen.

Ook bij het Nederlandse VDL Nedcar in Limburg worden op dit moment geen auto’s geproduceerd. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de productie van BMW’s en MINI’s. Het is echter de bedoeling dat er binnenkort weer auto’s van de band gaan rollen in Born.

VDL Nedcar heeft tegenover de Telegraaf duidelijk gemaakt dat de productie op 1 mei hervat zal worden. Sinds 19 maart ligt de fabriek op z’n gat. Het bedrijf volgt het voorbeeld van BMW. De Duitse autofabrikant hervat zelf op 30 april de productie van voertuigen.

De eerste dagen is het niet meteen volle bak. Van 1 tot en met 3 mei gaat VDL Nedcar proefdraaien. Vanaf 4 mei zal de volledige productie hervat worden. In Born rollen de BMW X1, de MINI Countryman, Cabrio en Cooper van de band. Het bedrijf gaat wel maatregelen nemen in de fabriek. Zo dienen medewerkers minstens 1.5 meter afstand van elkaar te bewaren. Daarnaast heeft VDL Nedcar voor de 5.000 medewerkers onder andere veiligheidsbrillen en mondkapjes ingeslagen.

In mei gaat alleen VDL Nedcar weer produceren. De drie fabrieken van het bedrijf waar bussen worden gebouwd blijven nog wel dicht.