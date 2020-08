Alle atmosferische M3’s: koop ze op Marktplaats

Doe een bod en rij weg met alle atmosferische M3’s.

Binnenkort wordt de nieuwe BMW M3 onthuld. Sterker nog, dat zal over drie dagen het geval zijn. Dan kunnen we genieten van het nieuwste kanon van BMW ///M. Het is vrij logisch waarom de auto zo’n enorme fanschare heeft.

Met een M3 kun je dagelijks rijden, maar ook mee doen aan trackday. Ook op de Autobahn is ‘ie thuis. Driften en dragracen kan ook. In principe kun je er alles mee doen, zonder dat de auto uit zijn element is. Tegelijkertijd is het gewoon een erg luxe 3 Serie, dus als je gewoon wil cruisen, kan dat ook.

Alle atmosferische M3’s

BMW stond voor lange tijd bekend om de atmosferische motoren. Veel vermogen, een laag gewicht en directe gaspedaalrespons. Oh, ze klonken ook nog eens bizar goed. Mocht je niet weten welke van alle atmosferische V8’s jouw favoriet is, is er goed nieuws. Er staat in Nederland een setje te koop met alle atmosferische M3’s. Probleem opgelost!

BMW M3 (E30)

1990

249.000 km

De gaafste is natuurlijk de E30. De reden is simpel: homologatiespecials zijn altijd gaaf. Veel legendarischer dan de M3 (E30) gaat het ook niet worden. de auto geldt als een van de succesvolste raceauto’s allertijden. De M3 is daarnaast een geweldig sturende automobiel. Niet zozeer de snelste, maar misschien wel de leukste. Dit exemplaar is zwart en is onlangs gereviseerd.

BMW M3 (E36)

1996

209.000 km

De tweede generatie M3 was een compleet andere auto. De E36 was veel groter en zwaarder, maar ook sneller. De zes-in-lijn was aanvankelijk een 3-liter unit met 295 pk, maar dit is een latere 3.2 liter met maar liefst 321 pk. Meer dan 100 pk per liter was destijds ongehoord. Het is niet een SMG, maar eentje met de handgeschakelde zesbak. Ook bijzonder: het is een sedan.

BMW M3 (E46)

2006

188.000 km

De BMW M3 (E46) was eigenlijk de auto die de E36 moest zijn. Qua snelheid scheelt het niet eens zo heel erg veel. Het verschil zit ‘m in de beleving en het rijgedrag. De E46 is hitsiger en capabeler. Daarbij ziet ‘ie er ook dikker uit. Het exemplaar in deze collectie betreft een heel erg laat exemplaar: eentje uit 2006. De auto is voorzien van de SMG2-transmissie.

BMW M3 (E90)

2008

118.000 km

De E90-generatie (en E92 + E93) was voorzien van een epische V8. Deze motor was afgeleid van de V10 uit de M5. Voor het eerst was er een automaat met dubbele koppeling leverbaar, de DCT met zeven voorwaartse verzetten. het is ook die bak die in deze witte sedan zit.

