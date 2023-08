Den Haag geeft WOK-status aan te luide auto’s

Boem, dat zijn nog eens maatregelen. In Den Haag kun je een WOK status aan de broek krijgen met een (te) luide auto.

Op een of andere manier worden auto’s luider terwijl ze juist stiller moeten worden. Vanuit de EU is bepaald dat auto’s een bescheiden hoeveelheid geluid mogen maken. Mede dankzij de geluidsabsorberende turbocompressor zijn auto’s dus al stiller dan voorheen.

Tel daarbij het inmiddels verplichte benzinepartikelfilter (OPF) en zelfs hele dikke auto’s zijn tegenwoordig muisstil. Achteraf zijn er voldoende methodes om een auto luider te maken middels downpipes, sportuitlaten en allerlei softwarematige ingrepen.

Oorverslindend

Je kunt zelfs van een compleet Golf R uitgevoerde Golf 1.2 TSI een oorverslindend monster maken en dat doet men dus ook met graagte. Want met zo’n luide auto kun je langs terrasjes rijden om kenbaar te maken dat je de laatste 30% van je opvoeding hebt gemist en een moederfiguur zoekt die dat voor je fixt. Let wel: luider is niet altijd mooier. Als je Lange Frans & Baas B harder aanzet op de radio, luister je niet ineens naar Ice Cube en Snoop Dogg. Het blijven Lange Frans & Baas B.

In Den Haag zijn ze er ook helemaal klaar mee. In Amsterdam en Rotterdam zijn er al maatregelen getroffen in de vorm van flitspalen voor luide auto’s die deze week zijn geïnstalleerd, maar in Den Haag doen ze het eventjes iets anders. Daar werken ze met Noise Patrol. Waar je de lawaaipaal kunt zien als de flitspaal voor geluidsovertredingen, is de Noise Patrol de lasergun van de geluidsmetingen. Met dit apparaat kan de politieagent in kwestie prima het geluidsniveau van elke als C63 AMG uitgevoerde C180 Coupé meten.

Den Haag deelt WOK status uit

Als dit te hoog is, kunnen ze meteen een WOK-status op het kenteken uitdelen op bijvoorbeeld een RS3 uitvoerde Audi A3 1.0 TFSI. WOK is een afkorting (Wacht Op Keuring). Deze status krijgen importauto’s en schadeauto’s bijvoorbeeld. Wellicht kennen enkele van jullie dit nog van de brommer/scooter op de rollenbank. In dat geval betekende het ook duwen naar huis.

Maar het wordt hier toegepast op het moment dat een auto niet voldoet aan de eisen. De WOK-status is behoorlijk ingrijpend, want een auto met WOK-status mag net als je opgevoerde scooter vroeger ook niet op de openbare wegrijden.

De politie in De Haag gaat extra goed controleren in het centrum, Laak en Scheveningen. Dat zijn namelijk de locaties waar de overlast verreweg het grootst is bijvoorbeeld van met als M4 CS uitgevoerde 418i’s. Uiteraard houden ze in Den Haag ook een vinger aan de pols in Rotterdam en Amsterdam om te zien hoe de lawaaipalen daar bevallen.

Via: AD Auto

Zeg het maar, is het ook één van jullie grootste ergernissen in het verkeer, of..?