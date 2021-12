Nieuwe GR Corolla ‘gelekt’, komt definitief! Met handbak!

Dat de nieuwe GR Corolla is gelekt, kan geen toeval zijn.

Tegenwoordig is er op social media niet meer zoveel te doen. Donald Trump was altijd goed voor een hoop emoties, maar zijn account is verwijderd. Die van Lewis Hamilton is nog wel actief, maar hij doet er erg weinig mee de laatste tijd. Zonde.

Gelukkig hebben automerken het ook ontdekt. Het is een perfecte manier om spullen te verkopen. Toyota USA doet er natuurlijk ook aan mee. Hun laatste filmpje laat de GR-producten zien. In dit geval de GR Yaris en de GR 86. De iets betaalbaardere producten, als het ware. De GR Supra is aanzienlijk prijziger.

‘Gelekt’

Maar wat zien wij verder? Heel eventjes is er een shot tussendoor van… De nieuwe GR Corolla! Althans, de neus is overduidelijk een Corolla-snuit. Het hele fimpje duurt een paar seconden en heeft verder niet veel om het lijf, alhoewel de disclaimer ‘Vehicle Shown with options’ ook in Nederland wel verplicht mag zijn.

Toch beter bewijs dan het Monster van Loch Ness.

Nu is het gewoon 100% zeker dat de nieuwe GR Corolla daadwerkelijk er komt. Voor lange tijd bleef het bij geruchten en semi-bevestigingen. Het zal namelijk niet de eerste keer zijn dat een model wél achter de schermen ontwikkeld wordt, maar niet het levenslicht ziet. Met de GR Corolla is dat geen vreemde gedachte: waarom een GTI-achtige uitbrengen terwijl de meeste merken daar juist mee stoppen?

Handbak!

De nieuwe GR Corolla zal waarschijnlijk voorzien van een handbak, aangezien we ook een shot zien met drie pedalen, alhoewel dat ook de pedalen kunnen zijn van de GR 86 (of GR Yaris). De GR Corolla zal voorzien worden van dezelfde 1.6 liter driecilinder uit de GR Yaris. In dit geval zal deze goed zijn voor precies 200 kW / 272 pk. Gezien het feit dat de naam ‘GR Four’ diverse malen is gevallen, gokken we op een vierwielaandrijving.

Wanneer de nieuwe GR Corolla onthuld gaat worden, weten we niet zeker. We gokken erop dat het model dit jaar zijn debuut zal beleven. Het is de bedoeling dat de auto goedkoper gaat worden dan de GR Yaris.

