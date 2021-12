Verstappen grijpt naast deze wereldtitel, helaas

Je kan niet alles hebben. Verstappen grijpt naast deze wereldtitel. Benieuwd of het hem wat doet.

Af en toe is het nog een betje lastig om te bevatten. Max Verstappen is gewoon wereldkampioen Formule 1. Daarmee zal hij altijd in het lijstje van de Groten der Aarde staan. De manier waarop is ook ongekend. Zeker in de tweede seizoenshelft was de RB16B zeker niet sneller dan de Mercedes W12.

Het is dus een prestatie van formaat en het regent daardoor superlatieven. Zo is Verstappen door zowel de teambazen als zijn collega-coureurs verkozen tot de beste Formule 1-coureur van afgelopen seizoen. Daarbij won hij en passant ook nog eens de titel Nederlandse Sportman van het Jaar 2022. Normaal gesproken heeft de jury het niet zo op voetballers en coureurs, maar voor Verstappen werd (net als in 2016) een uitzondering gemaakt.

Verstappen grijpt naast wereldtitel

Maar je kan niet alles hebben. De titel ‘Sportman van het Jaar 2021’ wereldwijd is namelijk nét aan de kersverse wereldkampioen voorbij gegaan. Jazeker, er was dus ook een wereldtitel die Verstappen níet binnen wist te slepen.

De titel sportman van het jaar 2021 wordt georganiseerd door de AIPS (International Sports Press Association) en bestaat uit een panel van 529 journalisten uit 114 landen. De winnaar bij de mannen was dus niet Verstappen, maar Robert Lewandowksi, de Poolse spits van Bayern München. Hij behaalde 435 stemmen. Gek genoeg wint hij telkens niet de Ballon d’Or, dus wellicht dat het een troostprijs is voor hem.

Hamilton P10

Max Verstappen staat overigens wel gewoon op nummer 2, met 349 stemmen. Er staan in de lijst verder geen Nederlanders. Wel een andere Formule 1-coureur: Lewis Hamilton. Hij staat op de tiende plaats (met 200 stemmen).

Daarnaast staan er ook twee motormuizen in. Op plaats 22 staat Fabio Quartararo (66 stemmen). Opmerkelijker is dat Valentino Rossi een minder goed seizoen heeft gehad, maar wel op plaats 20 staat met 81 stemmen.

Via: AIPS Media.x