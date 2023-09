Nieuwe iPhone 15 waarschuwt hulpdiensten zónder bereik

Dankzij een satellietverbinding kan de nieuwe iPhone 15 hulpdiensten waarschuwen tijdens een pechgeval.

Het was gisteren niet de derde dinsdag van september. Het was wel een dinsdag in september waarop Apple weer eens een iPhone-event organiseerde. De jaarlijkse productlancering gaat altijd gepaard met een lange keynote, waarbij de nieuwste toestellen van de Amerikaanse techgigant worden aangekondigd.

Zonder brandstof komen te staan. Een lekke band hebben en er is geen reservewiel voor handen of simpelweg panne hebben met de auto. Allemaal situaties waarbij je de ANWB kunt inschakelen. De ANWB van de Verenigde Staten is AAA. En de grootste pechhulpdienst van de VS is compatibel met een feature op de nieuwe iPhone 15.

In het geval van een pechgeval bel je de ANWB en komen ze gezellig langs om je te helpen. Dat is onder voorbehoud dat je bereik hebt met je telefoon. In Nederland vrij vanzelfsprekend, maar niet in uitgestrekte gebieden zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Apple heeft iets bedacht waarop je geen bereik nodig hebt met je iPhone 15 en je kan toch in verbinding komen te staan met de pechhulp.

Dat komt omdat de iPhone 15 verbinding maakt met een satelliet. Deze satelliet speelt de informatie vervolgens door naar AAA. Het is een unieke manier om zelfs in niemandsland hulp te krijgen. Goed nieuws voor de Amerikanen met een iPhone 14: de feature werkt ook op deze telefoon uit 2022.

Een lidmaatschap van de AAA is geen vereiste, maar wel aan te bevelen. Met een lidmaatschap worden geen extra kosten in rekening gebracht in het geval van een pechsituatie.

Apple is natuurlijk Apple. Dus voor niets gaat de zon op. De pechhulp via satelliet is twee jaar gratis te gebruiken. Daarna zul je ervoor moeten betalen. Wat dit gaat kosten is nog niet bekendgemaakt.

SOS-noodmelding via satelliet in Nederland

De pechhulpdienst is leuk voor de Amerikanen, maar wat hebben wij daaraan? Niets met betrekking tot die feature. Wel werkt een andere veiligheidsfeature in ons land genaamd SOS-noodmelding. In geval van nood, of ongelukdetectie, kan de telefoon 112 bellen zonder bereik te hebben. De feature werkt in 14 landen, waaronder Nederland.

De nieuwe iPhone 15 heeft een vanafprijs van 969 euro. De iPhone 15 Pro is er vanaf 1.229 euro en de Pro Max kost minimaal 1.479 euro.