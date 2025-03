Nieuwe lievelingsauto voor Staatsbosbeheer is hier!

De stoerste kleine crossover is nog stoerder geworden, al is dat vooral voor Staatsbosbeheer goed nieuws.

Auto’s die het goed doen in het onverharde, daar kan je in Nederland niet bijster veel mee. Dat ene grasveld dat je per jaar tegen komt, daar komt je Skoda Superb met voorwielaandrijving ook nog wel uit. Zelfs het ruigste terreinwerk vergt eigenlijk alleen dat de auto zich niet vast graaft in een onverharde ondergrond. Bergen beklimmen hoef je immers niet in Nederland. Voor bijvoorbeeld boswachters van Staatsbosbeheer volstond dus altijd een kleine SUV met vierwielaandrijving.

Nieuwe favoriet Staatsbosbeheer

De criteria, tenminste, lijkt ons: kleine SUV, ruig(er dan een standaard crossover), AWD en omdat je ook een beetje aan het milieu wil denken: hybride dan wel EV. Kijk nou eens, de perfecte auto is hier. Dit is de vernieuwde Jeep Avenger 4xe.

De Jeep Avenger is simpelweg de Jeep-inslag op het Stellantis-crossoverplatform. Denk Alfa Romeo Junior, Peugeot 2008 en Opel Mokka. Gebaseerd op een B-segmenter, beschikbaar als hybride of EV en best scherp geprijsd. De Avenger is echter niet zo’n bonkige Jeep als een Wrangler, bijvoorbeeld. De nieuwe 4xe probeert dat recht te zetten.

Jeep Avenger 4xe

Je kan de Jeep Avenger 4xe namelijk krijgen met extra ruige afwerkingen. Denk aan nieuwe bumpers met duidelijke sleepogen, voor helpen met slepen (of zelf gesleept worden). Dakrails, nieuwe mistlampen en kekke kleurtjes en een soort geografisch design op de motorkap: da’s allemaal visueel. Iets meer daad bij het woord voegen wordt gedaan door betere bodembescherming, heuse All Terrainbanden en stoelen van ‘wasbare materialen’, zodat vies worden je niet tegen moet houden.

Door de nieuwe bumpers en rijhoogte scherpt Jeep wel serieus de terreinvaardigheid van de Avenger 4xe aan, maar dat wisten we al. Wel deelt Jeep nu wat cijfertjes over wat je allemaal kan met zo’n 4xe. De grondspeling is 210 mm, de aanrijhoek 22 graden en de afrijhoek zelfs 35 graden. Water heeft de Avenger pas last van bij 40 centimeter diepte. Geen bommetjes in meren doen, maar een beekje lukt vast. Als we Jeep goed gebruiken heeft de achteras een reductor met een enorme ‘boost’, tot wel 1.900 Nm. Dat zorgt ervoor dat de Avenger 4xe een heuveltje kan beklimmen die tot wel 40 procent steil is. Toegegeven: ik ben geen offroad-nerd, dus als iemand hier meer van begrijpt: meld je vooral. Het klinkt interessant namelijk. De Avenger 4xe biedt nu ook de mogelijkheid voor het instellen van verschillende terreinmodi, waaronder zand, modder en sneeuw.

Geen plug-in

Verder is de Jeep Avenger 4xe gebaseerd op vrij bekende techniek. De 1.2-motor van Stellantis met 136 pk verzorgt het brommen, terwijl twee elektromotoren (voor en achter) daar nog 28 pk bij voegen. Het is dus enkel een vierwielaandrijver vanwege die elektromotoren. Overigens betekent 4xe bij een Wrangler dat het een plug-in is, bij de Avenger blijft het bij elektromotoren die de motor gebruiken om op te laden. Geen stekker dus.

Uitvoeringen