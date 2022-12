Het nieuwe logo van Citroën is toch niet zo fris en fruitig als we dachten en gaat mogelijk na drie maanden alweer de bietenbrug op.

Eind september berichtten we nog dat Citroën een fris en fruitig nieuw logo heeft. Moederconcern Stellantis heeft momenteel natuurlijk een enorme berg merken onder haar paraplu en je moet wat om relevant te blijven. Zeker nu enkele modellen die vroeger nog Citroëns waren, nu opeens onder de noemer van nog weer een ander merk, namelijk ‘DS’ door het leven gaan.

Voor Citroën was het geen nieuwe ervaring om het logo te veranderen. In het ruim honderdjarige bestaan van het merk, is dit het tiende beeldmerk. Autoblog bestond al vijf jaar toen de vorige gepresenteerd werd. Qua vormgeving lijkt het nieuwe embleem veel op het origineel uit 1919. Het prijkte dan ook voor het eerst op de 19-19, een concept uit, 2019.

Er is echter een klein probleempje, in de vorm van forse bussen. Het Chinese Xiamen Golden Dragon Bus, gebruikt namelijk een logo dat erg veel lijkt op het ‘nieuwe’ Citroën-logo. Hieronder zie je een afbeelding van het Golden Dragon logo:

Nou kan je natuurlijk zeggen, die Chinezen hebben dus weer wat gekopieerd. Maar de Chinezen zijn van mening dat het tegendeel het geval is. En het probleem voor Citroën is, dat Golden Dragon sinds 2010 ook een Europese merkregistratie heeft voor haar logo. Het heeft daarmee juridisch gezien ‘de oudste rechten’, daar Citroën kennelijk geen rechten meer heeft op de logo’s van 1919, 1922 en 1936, die erg veel lijken op het nieuwe embleem.

Citroën beroept zich zodoende op het ‘feit’ dat Golden Dragon het beeldmerk in Europa de afgelopen vijf jaar niet gebruikt heeft. Copyright-recht werkt namelijk via een soort use it or lose it-principe. Dit werkt twee kanten op: als je een beeldmerk een bepaalde periode niet gebruikt, verlies je rechten erop. Als je toestaat dat een andere partij iets wat op jouw beeldmerk lijkt gebruikt en daar geen bezwaar tegen maakt, kan je de rechten ook verliezen. De Chinezen wederspreken echter de lezing van Citroën en zeggen het merk wel degelijk gebruikt te hebben. Hiervoor hebben ze naar verluidt ook het nodige bewijsmateriaal aangevoerd.

Het is niet dat Citroën dit alles nu niet heeft zien aankomen. Het juridische getouwtrek loopt al sinds 2021. Echter gebruikt Citroën het nieuwe logo nu al wel drie maanden. Als het Europese merkenbureau de Fransen nu ongelijk geeft, worden auto’s met het logo wellicht unieke collector’s items. In het slechtste geval moet Citroën het logo dan namelijk toch aanpassen.

Dank Koos voor de tip!