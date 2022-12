Tesla aandeelhouders zijn pislink op Tesla

Tenminste een van de grootste aandeelhouders van Tesla, is pislink op Tesla.

Tesla kon jarenlang niet stuk op de aandelenmarkt. Haters bleven maar zeggen dat de waardering nergens op sloeg, maar de koers bleef maar stijgen. Dit tot vreugde van aandeelhouders, houders van call opties enzovoorts. De ‘shorts’ werden niet zelden uitgelachen of een korte broek opgestuurd. Fora en de bekende sites die Tesla nauw volgen staan vol met comments over dit soort taferelen.

Nou is er afgelopen jaar echter iets geks gebeurd. In feite heeft Tesla haar beste jaar ooit achter de rug, zowel qua afzet als qua omzet/winst. Echter, op de beurs ging Tesla bijna door de helft. En dat geheel los van de aandelensplit die het concern doorvoerde. De hele Nasdaq ging ook fors onderuit (29 procent), maar Tesla deed het dus nog wat slechter dan dat.

Velen zullen het zien als een gezonde correctie. Tesla is nog altijd veruit het hoogst gewaardeerde automerk/concern op de beurs, ook na het verdampen van al die waarde. Maar aandeelhouders, vooral degenen die ‘hoog zijn ingestapt’, vinden het natuurlijk wat minder leuk.

Een van deze mensen is Leo KoGuan. Wie? Nou, de derde grootste aandeelhouder van Tesla, die zelf miljarden investeerde in het bedrijf. Dat is meer dan Elon Musk zelf ooit gedaan heeft, omdat Leo later is ingestapt. De miljardair voelt echter wel de pijn, zo blijkt uit enkele tweets. Hierin roept hij Elon onder andere op om Tesla zelf aandelen te laten terugkopen van de beurs. Volgens hem is het een opportuun moment dat te doen nou de koers laag is.

Tesla board is missing in action (MIA)!



The market is NOT normal



That is why it is imperative the board is doing the buyback now



Now means now



Not hypothetical, NEW retail investors bought high and forced to sell low, not those who bought Tesla @$4 or less and sold them @$400 https://t.co/D3FD4AhVlt — KoGuan Leo (@KoguanLeo) December 7, 2022

Leo denkt hier dat veel ‘kleine investeerders’ Tesla aandelen duur betaald hebben en die ‘op de weg naar beneden’ goedkoop hebben ‘moeten’ verkopen om in ieder geval nog iets over te houden. Zodoende staat de koers wat hem betreft kunstmatig laag. Als Tesla nu haar eigen aandelen zou kopen, zou dat daarmee een tweeledig effect hebben. Namelijk dat de koers (meer vraag) weer wat omhoog klimt en dat Tesla deze aandelen in de toekomst (volgens Leo) ook weer voor meer geld op de markt kan brengen. Lekker profiteren van de pijn van de man op straat dus. Leo vraagt zich een dag later zelfs openlijk af of Elon Musk wel iets geeft om de arme miljardairs die aandeelhouder zijn.

Does Elon have Rousseau’s 2 personalities?



One who loves and saves mankind and free speech;



but



Two who dislikes, ignores and fights his shareholders as inconvenient pests?



I don’t know.



But talking is bullshit + fake; doing is honesty + real https://t.co/r7JuuKH73K — KoGuan Leo (@KoguanLeo) December 8, 2022

Het lijkt alsof Leo toch ook een beetje de pijn voelt. Maar de investeerder blijft zelf wel positief over Tesla. Hij claimt de komende jaren nog twee miljard in Tesla te willen investeren. Als dat maar geen tranendal wordt…