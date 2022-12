Onze held Max Verstappen vindt Wout Weghorst een held

Max Verstappen baalt van de uitschakeling van Nederland op het WK, maar vindt Wout Weghorst een held.

Ja en dat was ‘m dan weer. De droom om eindelijk wereldkampioen voetbal te worden, spatte vrijdag opnieuw uiteen tegen de Argentijnen. Bergkamp was er niet bij, dus dan krijg je dat soort dingen. Na een miraculeuze comeback tot 2-2 in de doodgaande secondes van de extra tijd, leek het momentum aan onze zijde te liggen. Maar we zijn er weer ingetuind. Bij de pingels ging het andermaal mis.

Virgil van Dijk en Steven Berghuis misten meteen de eerste twee strafschoppen voor Nederland. Hoewel de Argentijnen er ook nog eentje misten, bleek dat de doodsteek te zijn. Het tweede ‘matchpoint’ werd gepakt door het land van Maxima, dus gaan zij de halve finale spelen tegen de Kroaten, die verrassend wisten te winnen van Brazilië. De Nederlandse ambities kunnen dus weer voor vier jaar de ijskast in.

Max Verstappen had het niet allemaal live gezien, zo geeft hij te kennen aan De Limburger. Dat heeft alles te maken met het feit dat onze held nog wat zilverwaar moest ophalen bij het FIA gala. Voor de eerste drie in het kampioenschap is dat -letterlijk- een verplicht nummer, hoewel Hamilton vorig jaar verstek liet gaan. De Brit was er overigens dit jaar opnieuw niet bij, ondanks dat hij de ‘actie van het jaar’ won. Het ophalen van die pokaal is echter niet verplicht.

Enfin, Max miste zo juist de twee goals van Wout Weghorst die ons nog nieuwe hoop gaven. Hij zag daarna wel de penalties. Naar eigen zeggen was MV1 meer gespannen dan tijdens Abu Dhabi 2021. Dit omdat hij nu geen invloed op de gang van zaken had. En wellicht ook omdat Michael Masi niet de scheids was, hoewel het niveau van kritiek op de wedstrijdleiding in de buurt kwam.

Na afloop heeft Max aanvoerder van Dijk een appje gestuurd dat hij trots mag zijn. Naar verluidt reageerde de verdediger prompt op de steunbetuiging van Max. De druiven blijven zuur, maar Wout Weghorst blijft in zijn ogen een held. Wout speelde in het verleden ook voor VFL Wolfsburg met Volkswagen op het shirt. Dus om ‘voetbalblog’ comments voor te zijn; er is een zeer duidelijke link met auto’s.

Enfin, Verstappen denkt tevens dat Nederland verloren heeft van de aanstaand wereldkampioen. Of dat zo is moeten we natuurlijk afwachten. De Argentijnen moeten daarvoor dan eerst nog Kroatië en daarna Frankrijk dan wel Marokko verslaan. Waarvan akte.