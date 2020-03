Nieuwe Lotus Esprit met Volvo-motor komt eraan

Eindelijk kunnen we weer dromen over een nieuwe Lotus Esprit!

Sommige auto’s worden pas rijkelijk laat voorzien van een opvolger. Daar kunnen heel erg veel redenen voor zijn, maar geld is altijd een dominerende factor.

Lotus Esprit

De productie van de laatste Lotus Esprit werd in 2004 gestaakt. Heel erg zonde, want zo’n briljante, herkenbare en iconische sportauto verdiende zeker een opvolger. De Lotus Elise is goedkoper en normaliter verkoop je daar toch meer van. Maar zoals je kunt zien bij Porsche verkoopt de 911 véél beter dan de 718.

Tussenmodel

Nu heeft Lotus een Evora als tussenmodel, maar dat is niet echt een Esprit opvolger, meer een tussenmodel. Er werd ooit een Esprit-concept aangekondigd, maar daar is het nooit van gekomen, met dank aan ‘luchtfietskampioen’ Danny Bahar. De langverwachte opvolger komt te staan op een compleet nieuw platform, waarover later meer.

Evija

De auto zal qua uiterlijk sterk gaan lijken op de Lotus Evija, de elektrische hypercar van Lotus. Qua techniek komt er een compleet nieuwe aandrijflijn voor de nieuwe Lotus Esprit: een zescilinder met elektrische motor. De zescilinder komt wederom bij Toyota vandaan. De elektromotor juist niet. Deze wordt geleverd door niemand minder dan Volvo. Logisch, Volvo is eigendom van Geely. Naast Volvo en Lynk & Co is Geely ook eigenar van Lotus.

500 pk

Volgens de enthousiaste Britten van Autocar zal het totaal vermogen van de Esprit-opvolger zo’n 500 pk bedragen. Gezien de recente onthullingen van veel PHEV’s is dat niet enorm veel voor een sportwagen van dit kaliber. Lotus zet echter vol in op lichtgewicht bouwwijzen. Niet alleen voor een zuinigere en schonere auto, maar ook eentje die beter rijdt. Toch best een dingetje bij Lotus.

Modulair platform

Terug naar het platform. De Lotus Esprit zal de eerste zijn die op een compleet nieuw platform komt te staan. Dit platform is verregaand modulair, waardoor Lotus het kan gebruiken voor niet alleen de Esprit, maar ook een nieuwe Elise of Exige en een eventuele Elan of Evora. Naast die auto’s komt er sowieso een crossover van Lotus. Au. Kunnen ze niet gewoon een grote Opel aanpassen? Dat werkte in het verleden ook erg goed…