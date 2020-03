Chevrolet Traverse is weer helemaal vers

De Chevrolet Traverse is een zeldzaamheid in Nederland, maar zou stiekem best kunnen scoren.

Er gaan dagen voorbij dat je niet denkt aan de Chevrolet Traverse. We gaan er voor de komende 3 minuten voor zorgen dat je wél gaat denken aan deze keurig ogende automobiel.

Grootste crossover

De Chevrolet Traverse is de grootste crossover van Chevrolet. Deze staat dus alsnog onder de Tahoe en Suburban gepositioneerd. Nog een verschil is het chassis. De Tahoe en Suburban staan op een ladderchassis met daarop een separaat koetswerk. De Traverse heeft een zelfdragende carrosserie. Dus meer een personenwagen met terreinauto-looks, dan andersom. Voor de rijeigenschappen geldt dat ook trouwens.

De Chevrolet Traverse was destijds de opvolger van de Uplander MPV. Dus de auto is een soort crossover met stoer uiterlijk, maar MPV-achtige eigenschappen. Als je kostenbewust bij een Hertz of Avis vraagt naar iets met zeven zitplaatsen, is de kans erg groot dat je een Traverse krijgt. Althans, als je aangeeft pertinent NIET een Dodge Caravan te wensen.

Het huidige model loopt alweer mee sinds januari van 2017, dus is het de hoogste tijd voor een facelift. Met name het front is er op vooruitgegaan. Het past keurig in de lijn van andere Chevrolets. Dankzij de grote grille en kleine, platte koplampen heeft de auto een uitstraling die wat doet denken aan de Camaro. Niet verkeerd voor een familieauto.

In het interieur zijn er bij de Chevrolet Traverse er ook stappen gezet. Het geheel ziet er helemaal niet onaardig uit. In het verbeterde infotainmentsysteem treffen we Apple Car Play en Android Auto aan. Handig! Ook handig, de zonwering voor het achterste dakraam kan nu elektrisch worden bediend. Ook zijn er nieuwe bekledingen en dergelijke mogelijk. Het is niet premium, maar je hebt alles wat je nodig hebt (plus een beetje meer).

In technisch opzicht zijn er nog geen veranderingen aangekondigd. Dat betekent dat alles waarschijnlijk bij het oude blijft. Dus de bekende 3.6 V6 met 315 pk zal nog even blijven. Deze is gekoppeld aan een negentraps automaat om het verbruik een beetje te kunnen drukken. Standaard heeft de Chevrolet Traverse voorwielaandrijving, vierwielaandrijving is optioneel. Qua kosten valt het redelijk mee, met deze Chevrolet Traverse: het uitgaande model was leverbaar van af 30.000 dollar. Niet veel voor 5,19 meter aan familieauto.