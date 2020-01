Deze offroader is nu radicaal anders dan de Jeep Wrangler

Je gaat je echt afvragen waar ze nu hun inspiratie vandaan hebben gehaald.





Eén van de meest iconische auto’s die op vele wereldwijde wegen te zien is, is de Jeep Wrangler. Alhoewel de auto nog steeds erg potent is, is de simpele insteek sinds de laatste generatie wel aan het vervagen. Het is zeker niet meer zo simpel als de auto waar de Wrangler een knipoog naar wil zijn: de Willys Jeep. Deze kleine alleskunner, het best bekend als Willys MB, was bedoeld voor de oorlog. Toen die tijd achter de rug was, kwam er een civiele versie, deze luisterde naar de naam CJ5. Een overzicht van alle Wranglers en zijn inspiratiebronnen hebben wij ooit gecompileerd.

Uiteraard verandert de auto door de tijd, maar één ding bleef altijd: ronde koplampen, een grille met zeven koelgaten in een trapeziumvormig front, een ronde motorkap en voor de rest juist hoekige vormen. Een sterk recept, al meer dan 75 jaar.

Copyright

Het idee van een potente offroader op basis van een militair voertuig, dat is veel vaker nagedaan. Alleen Land Rover bewees met hun Series I/II/III en Defender, net als Hummer met hun H1, dat je niet control+C en control+V hoeft in te drukken bij de Willys Jeep. Een bedrijf wat nog niet zo bedreven is in het zelf bedenken van een recept: Mahindra.

Ja, die van het gelijknamige FE-team: Mahindra is een grote Indiase autoproducent. Naast auto’s die vooral gemaakt zijn voor de Indische markt en ogenschijnlijk niks te maken hebben met andere landen, heeft het merk ook een auto die luistert naar de naam Roxor. Deze palindroom wordt gegeven aan een kleine, potente offroader die er tot voor kort zo uit zag:

Om redenen die wij nog even moeten ontcijferen, vond Jeep dat Mahindra de auto te veel liet lijken op de Jeep Wrangler. Waarschijnlijk zou geen haan er naar kraaien als Mahindra de auto in India had gehouden, maar de Roxor is een product van de Amerikaanse divisie van het Indiase merk: Mahindra Automotive North America (MANA).

De oplossing

Jeep was het er zo mee oneens dat ze de zaak naar de rechter hebben gebracht. En ja, die heeft gezegd dat de Roxor toch wel enorm lijkt op de Wrangler, vooral het oude model waarvan het juist leuk is dat je ‘die’ nog nieuw kan kopen. Het apparaat kost niet veel meer dan een scheet en twee knikkers (zo’n 15.000 euro zonder opties). Jeep haalde hun gelijk en het waren de Indiase ontwerpers die nieuwe potloodstrepen op het papier mochten zetten. Dit is het resultaat.

Kennelijk was het vooral de grille waar Jeep problemen mee had. Het frontje is nu namelijk een klein beetje anders en dat is genoeg. Want de rest heeft nu helemaal niks meer te maken met de Wrangler, vind je niet?

Zoals gezegd is een Roxor het offroaden zoals vroeger. Mocht je wat tijd over hebben, slinger even de configurator aan. Niet alleen heb je extreem veel opties, je ziet de opties op je scherm verschijnen door een 3D-animatie waar Porsche pas mee op de proppen kwam met hun ‘toekomstauto’ Taycan.