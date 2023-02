Man creëert zijn eigen koninkrijk, geeft kentekens uit

Een man heeft besloten de zaken in eigen handen te nemen en zijn eigen koninkrijk te starten. Hij gaf ook kentekens uit, maar de autoriteiten erkennen hem niet.

De wereld is een aparte plek heden ten dage. Iedereen heeft zo zijn eigen ideologie en het lijkt soms wel alsof alles geoorloofd is om anders denkenden het leven zuur te maken. In zulke tijden kijk je wellicht naar het geloof of de overheid om soelaas te bieden. Maar ja, de mensen die daar de scepter zwaaien, daar word je ook niet altijd vrolijk van. Dus zit er eigenlijk maar een ding op; je eigen koninkrijk starten. Dit was ook de gedachte van een man uit Israël. Echter had hij niet alleen het idee, maar voerde hij het ook uit.

Yashar-El

Vanuit zijn eigen appartement zette hij het koninkrijk Yashar-El op. Het appartement diende handig genoeg ook meteen als consulaat. De man zelf, genaamd Shai Karamosta, werd uiteraard de nieuwe koning. Enfin, paradijsvogels zijn er wel meer in de wereld. Maar deze koning Shai ging ook hele serieuze documenten als paspoorten, rijbewijzen en kentekens uitgeven.

Overtuigende documenten

De documentatie was kennelijk nog best overtuigend ook. Toen een man die op kenteken van Yashar-El gecontroleerd werd door de politie, namen zij in eerste instantie genoegen met de papieren die de bestuurder kon overleggen. Daaruit bleek namelijk dat hij een diplomaat zou zijn van de nieuwe natie. De bestuurder mocht zijn weg vervolgen. De autoriteiten startten echter wel een onderzoek naar dit tot voor kort onbekende land.

Strafhof in Den Haag

Zo kwamen ze natuurlijk al snel achter de activiteiten van koning Shai. Hoewel deze op zijn appartement de tekst had gezet dat ‘entree verboden was zonder officiële toestemming’, leverde een huiszoeking verschillende valse documenten en dergelijke op. Op de website van Yasher-El daarentegen staat dat de Israëlische autoriteiten koning Shai illegaal hebben ontvoerd en dat er een boze brief naar het internationaal strafhof in Den Haag is gestuurd omwille van deze onverkwikkelijke zaak. De koning en zijn partner in crime(?) zijn inmiddels weer vrijgelaten, in afwachting op verder onderzoek.

Goed idee?

Nou is het natuurlijk weer een bizar verhaal aan de ene kant. Maar aan de andere kant, op zich is zo’n eigen koninkrijk niet eens een heel slecht idee. Misschien moet autoblog naast kentekenhouders, ook maar gewoon kentekens uitgeven. Geen CO2-taks noodzakelijk…