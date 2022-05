Gaat Mercedes uit pure wanhoop weer terug naar originele ontwerp?

Toch maar wel sidepods dan…?

Mercedes was vorig jaar niet meer oppermachtig, maar vergeet niet dat ze nog steeds constructeurskampioen zijn geworden. Ook voor dit jaar had iedereen uiteraard weer hoge verwachtingen van Das Haus. Dit werd nog eens extra gevoed toen ze in Bahrein met een auto zonder sidepods op de proppen kwamen.

Mercedes reed tijdens de eerste serie testdagen in Barcelona nog met normale sidepods, maar in Bahrein bleek dat ze het radicaal anders aanpakten dan de concurrentie. Had Mercedes een revolutionaire auto gebouwd…?

Inmiddels weten we het antwoord: nee. Integendeel, Mercedes is gedegradeerd tot een middenveldteam. De auto doet totaal niet wat de coureurs willen en de techneuten zitten met de handen in het haar.

Het leek in Miami iets beter te gaan met Mercedes, maar uiteindelijk maken ze nog steeds geen schijn van kans tegen Ferrari en Red Bull. Er moet dus wat veranderen. Toch maar terug naar het originele Barcelona-ontwerp dan maar?

“Ik sluit niks uit”, zo zegt Toto Wolff tegenover Sky Sports. Maar voorlopig wil hij zijn mensen nog het voordeel van de twijfel geven en trouw blijven aan het huidige concept. Voordat het team een andere koers overweegt willen ze eerst nog verder analyseren wat er goed en slecht is aan het huidige concept.

Het team is nog volop zoekende, dus Wolff houdt daarom alle opties nog open. Al zal een terugkeer naar de auto met normale sidepods er niet direct in zitten. Wolff zegt namelijk dat die auto “duidelijk langzamer is op papier”. En het zou natuurlijk ook flink gezichtsverlies betekenen voor Mercedes, als ze hun radicale ‘no sidepod’-ontwerp in de prullenbak moeten gooien. Aan de andere kant: gezichtsverlies lijden ze toch al.

