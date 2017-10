Nieuwe Merwedebrug wordt flink duurder

Weet u nog: die brug die ging instorten? De nieuwe brug op die plek wordt "iets" duurder.

De Merwedebrug werd vorig jaar gesloten voor zwaar verkeer wegens haarscheurtjes, het zal u niet ontgaan zijn. De reparaties en verstevigingen kostten natuurlijk al een paar euro’s, maar nu lopen de kosten om de A27 open te houden zonder veerpont nog een stukje verder op.

Google leert ons niet binnen een paar tellen hoeveel de brug eerder zou kosten, maar we vinden wel een artikel bij Rijkswaterstaat dat de gezamenlijke aanpak van drie bruggen in de A27 Houten-Hooipolder €389 miljoen euro mocht kosten, voordat deze €56 miljoen euro werden toegevoegd aan het budget. Dat lijkt ons een flinke toename van de kosten, maar Melanie Schultz-van Haegen heeft daar een uitleg voor.

Het is namelijk zo dat bij het oude ontwerp was uitgegaan van pijlers die in de vaargeul zouden komen te staan, maar dat mag niet door Europese regelgeving. Die schrijft voor dat de vaargeul minstens 240 meter breed moet zijn, waardoor de overspanning van de brug groter moet zijn dan oorspronkelijk gepland. Vragen wij ons alleen nog af: waren die regels er al toen de eerste offerte werd aangevraagd? Of heeft er iemand zitten pitten?

De bouw van de nieuwe brug wordt overigens pas in 2022 gestart. In 2029 zou de brug open moeten zijn. Dat is zeven jaar, best lang als je weet dat een brug in twee minuten geplaatst kan worden. De bruggen zijn overigens onderdeel van een €1,2 miljard euro kostend project om de A27 tussen Houten en Hooipolder op te knappen.