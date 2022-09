Nu de echte Gouden Koets niet meer mag, kun je er beter gewoon eentje voor jezelf kopen.

Prinsjesdag. Naast het serieuze gedeelte waarbij de begroting van volgend jaar wordt gepresenteerd en alle gevolgen die dat voor ons als automobilisten heeft, is het ook een leuke dag vol symboliek en uiterlijk vertoon.

Daarmee doelen we inderdaad op de hoedjes van de dames bewindslieden, maar ook op de manier waarop het koninklijk paar -en dit jaar ook hun oudste dochter- van- en naar de Ridderzaal worden gebracht. Tot een paar jaar geleden was dat in de Gouden Koets, maar deze is vervangen door het Glazen exemplaar.

Gouden Koets wordt gerestaureerd

Dat de Gouden Koets nu niet rijdt, heeft -voorlopig- niets te maken met de OPHEF die erover is ontstaan. Want OPHEF, da’s iets waar een klein deel van Nederland heel goed in is. Althans, in het laten horen van die OPHEF!!

De Gouden Koets is namelijk racistisch. Of in zoverre, hij verheerlijkt de tijd van de slavernij, aldus de Gekwetsten. Er staat namelijk een afbeelding op van een blank stel dat omringd wordt door knielende mensen van kleur, hoogstwaarschijnlijk slaven tot slaaf gemaakten. En dat kan in deze tijd ECHT niet meer. Aldus wederom de Gekwetsten.

Nee, hij rijdt nu niet omdat hij gerestaureerd wordt. Voor een godsvermogen, dat dan weer wel.

Koop lekker je eigen Gouden Koets

Maar goed, er is meer. Zo is het goud dat op de koets is verwerkt afkomstig uit Suriname. Dat is vorige week eindelijk officieel vastgesteld. En al wist iedereen al ruim 124 jaar dat dit goud niet van de veensteppen in Drenthe kwam, het was opnieuw een reden voor OPHEF! Met andere woorden; die Gouden Koets gaat nooit meer rijden.

En daarom moeten wij maar gewoon ons eigen exemplaar kopen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van deze BMW 320 van de E21-generatie. Voorzien van een heerlijk klinkende zescilinder, een automaat en een mooie gouden kleur aan de buitenkant.

DIKKE BMW, DIKKE BMW

Hij is 83 jaar nieuwer dan de echte ride van Willy en Max, deze BMW komt namelijk uit 1981. In die 41 jaar heeft hij 76.500 kilometer afgelegd, wat dat wel weer iets meer is dan zijn door paarden voortgetrokken evenknie. Maar veel is het nog altijd niet.

Met zijn 125 PK haal je er ook anno 2022 nog altijd 190 kilometer per uur mee en dankzij de 6 nieuwe bougies, nieuwe olie, luchtfilter en accu kun je dat ook de komende tijd nog doen.

Dus kortom, met deze Gouden Koets kun je Rob Jetten gewoon twee keer irriteren! In de eerste plaats omdat hij gewoon op ouderwetse benzine loopt en in de tweede plaats omdat je het heel on-D66 gewoon aandurft om wél in een Gouden Koets te rijden. Ha! Kijk de hele advertentie maar op Marktplaats!

