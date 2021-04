Dit kost de instapper van de Ioniq 5 - Autoblog.nl

Wat een dure Ioniq 5 moet kosten wisten we al, maar nu vertelt Hyundai ook wat de prijs is van de instapper.

Toen Hyundai in 2019 met de Concept 45 op de proppen kwam hadden we niet verwacht dat de auto ook in productie zou gaan. In ieder geval niet zonder flinke wijzigingen. Toch is dat wel wat er gebeurd is. De Concept 45 is nu gewoon te koop in Nederland. Hij heet alleen geen Concept 45 meer en ook geen Hyundai, maar Ioniq 5. Alhoewel er voor de zekerheid nog wel een Hyundai-logo op zit.

De Ioniq doet qua design denken aan hatchbacks uit de jaren ’80 en dat is verradelijk als je hem niet in het echt hebt gezien. De auto ziet eruit als een B- of C-segment auto, maar is in werkelijkheid een stuk groter. Hyundai noemt het ook geen hatchback, maar een CUV: Cross-over Utility Vehicle.

Deze ‘CUV’ is er in vier varianten: een 58 kWh-versie en een 73 kWh-versie die beide met een of twee elektromotoren te combineren zijn. Dat betekent dus met achterwielaandrijving of met vierwielaandrijving.

Bij de introductie schreven we al wat de Ioniq 5 moest kosten, maar dat was alleen nog maar de prijs van de gelimiteerde Project 45. Die moest €58.995 kosten en dat was dus niet de goedkoopste uitvoering. Nu maakt Hyundai echter ook bekend wat de instapper van de Ioniq 5 moet kosten.

Als je 60k voor een Hyundai te gortig vindt, hebben we goed nieuws: de Ioniq 5 instapper is een stuk goedkoper. De prijzen beginnen bij €43.500. Voor dat bedrag heb je dus de versie met een 58 kWh-accu en 170 pk. De actieradius van deze versie komt uit op 384 km.

In de instapversie kun je rekenen op onder meer een 12,3 inch multimediascherm, 19 inch lichtmetaal, achteruitrijcamera en Highway Driving Assist. Voor zaken als Bose Premium-audio, stoelverwarming, een Head-up Display en lederen bekleding moet je het hogerop zoeken.

Wat de concurrentie betreft: de Ioniq heeft onder meer concurrentie uit eigen huis in de vorm van de KIA EV6. De instapversie daarvan is niet veel duurder dan een Ioniq 5. Dat terwijl deze auto wel een slagje groter is. Als je naar usual suspects als een Model 3 of Voltswagen Volkswagen ID.4 gaat kijken hebben die flink meer vermogen en range. Maar die zijn dan ook vier á vijf mille duurder. De Enyaq is de echte prijspakker in deze categorie: die biedt vergelijkbare specs als de Ioniq voor €40.790.