Nieuwe optie van €7.264 maakt je 911 GT3 übercool

Zo maak je op een historisch verantwoorde manier de blits.

Even lekker met de Porsche-configurator spelen, dat we allemaal wel eens. Misschien zelfs onder werktijd. Dat wij ook, maar in ons geval mag dat. Porsche heeft nu een geinige nieuwe optie toegevoegd aan de configurator.

Dat heeft alles te maken met de GT3 die in Monterey stond. Deze had de Andial-livery van de Porsche 935. Andial was een Amerikaanse Porsche-tuner en tevens raceteam, vernoemd naar de oprichters Arnold Wagner, Dieter Inzenhofer en Alwin Springer. Deze livery is misschien niet zo iconisch als Martini of Gulf, maar het staat verdraaid goed op de nieuwe GT3.

Het leuke is: dit was geen eenmalige actie, iedereen kan deze livery nu bestellen via de configurator. Porsche biedt zelfs aan om de livery achteraf aan te brengen op bestaande modellen. De optie is ook gewoon in de Nederlandse configurator te vinden, voor €7.264. Het is gewoon een stickersetje, dus het zijn wel dure stickers.

Je kunt de livery personaliseren met je eigen racenummer en een vlaggetje met je naam erachter. Dat allemaal voor een fractie van het geld bij de lokale wrapboer, maar ja, je kunt nu zeggen dat het af fabriek is. De livery is verkrijgbaar in combinatie met iedere kleur, maar de enige juist kleur is natuurlijk wit.

Als je het Andial-thema verder door wil voeren, kun je ook nog een matchende sleutel, sleutelhoesje, tasje voor de handleiding en vloermatten krijgen. Maar dat is niet inbegrepen bij die €7.264, dus dat kost weer extra.

Andial Salzburg Velocity

Dit is overigens niet de enige livery die je kunt kiezen. Je kunt ook gaan voor een Salzburg-livery of een Velocity-livery, die al langer in de configurator staan. Die laatste is voor zover wij weten geen historische livery, maar gewoon een nieuw ontwerp. Laat vooral weten in de reacties welke livery jij op je GT3 zou willen.