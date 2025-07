Wat zien we hier voor gevleugelde nieuwe 911?

Een nieuwe gevleugelde 911 komt eraan.

Een bekend energiedrankjesfabrikant geeft je vleugels. Maar Porsche ook met sommige varianten van de 911. De GT3, de GT3 RS en de GT2 RS zijn daar goede voorbeelden van. Maar waar je hier naar kijkt is geen GT3, geen GT3 RS en ook geen GT2 RS. Wat is het dan wel? De nieuwe Porsche 911 Cup!

Porsche is bijna klaar om de nieuwe 911 GT3 Cup (992.2) aan de wereld te tonen. Deze auto gebruikt men in merkencups en zal vanaf seizoen 2026 in actie komen op circuits over de hele wereld.

Nieuwe Porsche 911 Cup verbeteringen

De Cup-versie is gebaseerd op de facelift van de 992-generatie. De ontwikkeling begon begin 2024 in Weissach, waarbij Porsche Motorsport het mes zette in alles wat volgens hen nog beter kon. Denk aan aerodynamica, remmen, elektronica, transmissie, veiligheid laten we zeker de atmosferische zescilinder boxermotor niet vergeten.

Hele grote veranderingen zijn er niet gedaan aan de Porsche 911 Cup, waarbij coureurs het in de Carrera Cups en de Supercup tegen elkaar gaan opnemen. Jan Feldmann, projectmanager GT-racewagens bij Porsche Motorsport, geeft dan ook toe dat het vooral draait om verfijning wat in de basis al een uitstekend product is.

Bijzonder is dat de Cup-auto’s gewoon van dezelfde productielijn rollen als de straatauto’s in Zuffenhausen. De huidige generatie (992.1) werd al 1.130 keer gebouwd. Een complete Porsche 911 Cup wordt in acht uur in elkaar geschroefd. Dat is nog eens een productieve werkdag!

In totaal zijn er sinds 1990 5.381 exemplaren geproduceerd van de verschillende Cup-modellen, waarmee de 911 GT3 Cup tot de meest gebouwde raceauto’s ter wereld behoort.

Duuuuurzaam

De nieuwe 911 GT3 Cup denkt ook aan de toekomst en dat heeft te maken met de brandstof. Tijdens de ontwikkeling is uitsluitend getest op eFuel, dezelfde mengeling die wordt gebruikt in de Porsche Mobil 1 Supercup. Deze synthetische benzine, met 79,7% hernieuwbare componenten, voldoet aan de FIA-eisen voor duurzame brandstof. Daarmee wordt de CO2-uitstoot met 66% gereduceerd ten opzichte van conventionele brandstoffen.

Naast allerlei tests in labs en computers moet er natuurlijk ook in het echt gereden worden. Dat doet Porsche met een gecamoufleerde prototype die je op de foto’s ziet. Aan Supercup-kampioen Bastian Buus, endurance-winnaar Klaus Bachler en IMSA GTD Pro-kampioen Laurin Heinrich de taak om de nieuwe Porsche 911 Cup aan de tand te voelen. Dat doen ze onder andere op Monza, de Lausitzring en de eigen testbaan in Weissach

De definitieve onthulling van deze nieuwe Cup-racer vindt later deze zomer plaats.