Deze VW krijgt een broodnodige nieuwe generatie

De verkopen kakken in, dus de nieuwe generatie komt geen moment te vroeg.

De T-Roc zit in het razend populaire segment van de compacte cross-overs. De huidige generatie is echter alweer 7 jaar op de markt en je ziet dat de verkopen een beetje instorten. De teller staat nu op 915 stuks, terwijl er vorig jaar in dezelfde periode nog 1.721 exemplaren verkocht werden. En in het topjaar (2019) werden er ruim 5.700 verkocht. Tijd voor een nieuwe generatie dus.

Die gaat er zeer binnenkort ook komen. Volkswagen deelt nu een teaser van de geheel nieuwe T-Roc, met de boodschap ‘Coming soon’. Nu komt dit niet helemáál uit de lucht vallen, want 7 maanden geleden waren de eerste afbeeldingen al gelekt.

Qua design doet Volkswagen – zoals gewoonlijk – geen gekke dingen. Het is een logische evolutie van de huidige generatie T-Roc, maar dan met wat plattere koplampen en achterlichten die met elkaar verbonden zijn. De typische chromen rand aan de bovenkant van de raampartij en de dikke C-stijl zien we gewoon weer terug.

Qua techniek is er wél vernieuwing. De T-Roc krijgt namelijk een gloednieuwe hybride variant. Dit wordt een hybride zonder stekker. Deze aandrijflijn gaan we ook terugzien in de Golf en de Tiguan. Op dit moment heb je alleen de keuze uit een mild hybrid en een plug-in hybrid, een reguliere hybride schitterende door afwezigheid.

Wil je toch liever een volledig elektrische T-Roc? Dat kan ook, maar dan moet je nog even geduld hebben. Die komt op z’n vroegst pas op in 2028 op de markt. Dit wordt namelijk een afzonderlijk model op een ander platform, namelijk het nieuwe SSP-platform.

Het is nu eerst tijd voor de normale T-Roc. Volkswagen heeft nog steeds geen datum bevestigd, maar we zouden heel raar opkijken als de T-Roc niet op de IAA onthuld wordt. Die vindt over precies drie weken plaats.