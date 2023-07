Alfa rijders willen geen grote schermen, aldus onderzoek

Dat is nog eens toevallig: onderzoek wijst uit dat we geen grote schermen willen hebben. Het onderzoek komt precies uit bij datgene dat je al aan het doen bent. Het onderzoek was dan ook van Alfa Romeo zelf.

Weet je nog vroeger? Toen kon je op je Golf 4 een navigatiesysteem bestellen met GROOT scherm. Dat een navigatiesysteem mogelijk was, was al bijzonder. Ja, zelfs met een ‘pijltje-bolletje’ navi was je echt de held op de parking tussen alle andere assistent-vice-president-managing-directors. Maar dat je een groot scherm had met een kaartje, was echt ongekend.

Voor fabrikanten was het simpel: zorg dat bij elke nieuwe generatie er een groter scherm aanwezig is. Simpel, toch? Volgens Alfa Romeo is het een domme wedloop en begint het een beetje melig te worden. Althans, tot die conclusie komen wij na het verwerken van de uitspraken van Jean-Philippe Imperato, de CEO van Alfa. In een interview met Autocar laat hij het een en ander weten over die enorme schermen.

Grote schermen geen noodzaak

Imperato zegt namelijk dat mensen helemaal niet geïnteresseerd zijn in alsmaar groter wordende schermen. Of wacht, dat moeten we iets specifieker vermelden: de Alfa Romeo-klanten zitten er niet op te wachten.

Ik heb respect voor wat Mercedes-Benz doet met zijn digitale technologie, maar onze klanten zitten niet te wachten op meterslange schermen, 200 digitale assistentie-systemen of wat het weer is over drie dagen. Ze willen simpelweg met de auto rijden. Jean-Philippe Imperato,

Bij Alfa Romeo zullen de schermen relatief klein blijven. De cannocchiale zal gewoon blijven, dat is zeg maar de dubbele kokers waar de (digitale) meters in zitten. Dan zal er een redelijk compact scherm zijn in het midden. De additionele informatie zal dan via een head-up display worden getoond.

Ze groeien wel degelijk

Dat wil niet zeggen dat de schermen klein blijven, ze groeien alleen niet zo hard. De onlangs gefacelifte Giulia heeft een 10,25 inch infotainmentscherm en dat is wellicht iets te compact. Bij de nieuwe Giulia zal die alsnog groeien.

Maak overigens niet de fout door te denken dat een eenvoudig compact scherm betekent dat de computer erachter niets voorstelt. De nieuwe Giulia krijgt het STLA Brain-architectuur. Het voordeel van Stellantis is dat ze een waanzinnig goed systeem kunnen ontwikkelen en dat kunnen uitsmeren over al hun merken (en dat zijn er veel).

We hebben overigens één kanttekening betreft het onderzoek. Dat is gericht op Alfa Romeo-klanten. De mensen die al klant zijn, zijn de uitdaging niet. Die heb je immers al binnen gehengeld. Alfa Romeo moet juist het onderzoek doen bij mensen die rijden in een auto van de concurrent. Gewoon een gratis tip, vragen we verder niets voor.