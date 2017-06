Deze tweedehands Kever kost 52.000 euro

Een hoop geld voor de meest Duitse auto van allemaal, maar wellicht kan dit exemplaar je overtuigen.

Onder de kap van deze New Beetle ligt namelijk de bekende VR6 (uitleg) en dit bijzondere blok is in de RSI goed voor maar liefst 224 pk en 320 Nm. Iets minder heftig dan de Golf IV R32 die in hoge mate overeenkomt met de RSI en toch is het nog steeds genoeg power voor wat onverdunde SpaƟ.

De RSI is uitgerust met 4motion AWD dus heel veel kan er eigenlijk niet misgaan. Bovendien zijn er van deze superKever slechts 250 exemplaren gebouwd dus ga er maar rustig van uit dat het met die waarde wel snor zit. Alhoewel: begin deze eeuw mocht je voor een nieuwe RSI omgerekend ruim 106.000 euro meenemen en dat is geen grap.

Op de teller van deze vrolijke Frans staan iets meer dan 78.000 kilometers. Het is een voormalige demoauto van de importeur en dus zitten alle opties erop en eraan. Neem 51.900 euro mee en pik ‘m op in Hoevelaken.