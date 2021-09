Nieuwe Porsche 718 krijgt vierwielaandrijving

Met de nieuwe Porsche 718 kun je straks ook snel sprinten.

De Porsche Boxster en Cayman lopen alweer eventjes mee. Natuurlijk, er was een ‘modelgeneratie’-wisseling van de 981 naar de 982, maar stiekem waren dat (in de basis) dezelfde auto’s. Dus vanaf 2012 is het model niet wezenlijk vernieuwd. Nu zijn Porsches meestal redelijk best tegen de tand des tijds, maar het wordt toch echt tijd voor een nieuwe 718 Boxster en Cayman.

Ga nu niet meteen naar de showroom rennen, want het nieuwe model zal er voorlopig nog niet staan (alhoewel de huidige 718 zeer de moeite waard is). Er was eventjes de twijfel of de auto elektrisch, benzine of hybride zou worden. Uiteindelijk is de kogel door de kerk, aldus een bericht van het Amerikaanse Car & Driver. De nieuwe Porsche 718 zal geheel elektrisch worden.

Inleveren

Die geruchten gingen al (veel) langer, maar Porsche was een beetje huiverig. Een paar belangrijke eigenschappen van een sportwagen gaan verloren met elektrische aandrijving. Met name qua gewicht (en dus wegligging, respons, momentum, stuurgedrag) zul je domweg moeten inleveren. Dat is iets wat je liever niet wil. Aan de andere kant: heel veel keuze is er niet.

De Duitsers hebben zich daarbij twee doelen gesteld. Ten eerste het gewicht. Dat mag maximaal 1.650 kilogram bedragen. Dat is ongeveer 300 kilogram zwaarder dan de huidige Porsche 718. Qua actieradius is er een minimum, want de elektrische nieuwe Porsche 718 moet namelijk 400 km kunnen halen op een lading.

PPE-platform voor nieuwe Porsche 718

De sportwagen zal komen te staan op het PPE-platform. Maar om het gewicht in de perken te houden, is het een ingekorte bodemsectie. Standaard krijgt de 718 een enkele motor op de achteras en premium achterwielaandrijving. Optioneel is het voor de duurdere modellen mogelijk om een extra motor op de vooras te krijgen waardoor je meer vermogen hebt én vierwielaandrijving. Reken er maar op dat deze top-718’s sneller zullen zijn dan de instap-911’s.

Porsche wil voor 2025 de gehele line-up elektrisch hebben. Zo werd van de week bekend dat de Porsche Macan met verbrandingsmotor nog eventjes zij aan zij wordt verkocht met de elektrische Macan (die volgend jaar al verschijnt). De enige Porsche die níet elektrisch wordt, is de 911. Dat model zal Porsche zo lang als het kan voorzien van een zescilinder boxermotor.

