Officieel: Peugeot kondigt ‘nieuwe legende’ aan!

Een spannende aankondiging van Peugeot.

Als een merk de comeback van een legende aankondigt is onze interesse natuurlijk gewekt. Dat kan iets heel vets worden, maar het kan evengoed op een enorme blamage uitlopen. Ford kondigde de nieuwe Capri immers ook met veel bombarie aan als de terugkeer van een legende.

Enfin, het is nu de beurt aan Peugeot. Op de socials kondigen ze een “nieuwe legende” aan. Ze verklappen alvast dat deze auto leuk om te rijden, wendbaar en krachtig is. Dit moet zorgen een onvergetelijke rijervaring. Dat klinkt als een hot hatch.

De auto die voorbijflitst op het teaserplaatje is vrij duidelijk een 208, dus het gaat hier om een 208 GTi. Peugeot noemt deze naam nog niet, maar het feit dat ze de termen “legende” en “icoon” gebruiken, zegt genoeg. Bovendien heeft Peugeot-baas Alain Favey recent bevestigd dat deze auto er inderdaad gaat komen. De 208 is er ook nog met verbrandingsmotor, maar je raadt het al: de 208 GTi wordt elektrisch.

We hebben al een vermoeden wat de specificaties worden. Er is namelijk ook een Ypsilon HF aangekondigd en de Abarth 600e en Alfa Romeo Junior Veloce zijn er al. Deze auto’s hebben allemaal 280 pk, dus het is aannemelijk dat de 208 GTi dezelfde aandrijflijn krijgt. Standaard heeft de 208 156 pk, dus dat is in ieder geval een mooie upgrade.

Een 205 GTi-ervaring ga je natuurlijk nooit krijgen, maar waarschijnlijk wordt het meer dan een 208 met extra pk’s. Van de eerdergenoemde Abarth en Alfa is namelijk ook werk gemaakt. Deze hebben bijvoorbeeld standaard een Torsen-sperdifferentieel. Het zou dus best wel eens een hele leuke auto kunnen worden, EV of niet. En met de looks zal het sowieso wel goed komen.

We gaan het allemaal ontdekken op 23 juni. Dan presenteren de Fransen hun nieuwe legende, aan de vooravond van Le Mans.