Echt waar: dit wordt de nieuwe Peugeot 208

Dit hyperfuturistische concept moet binnenkort de nieuwe Peugeot 208 voorstellen. Ja, echt.

Iets waar je wellicht niet bij stilstaat: designers leven al een tijdje in de toekomst. Een vriend van ondergetekende werkt bij JLR in Engeland als ontwerper en die weet al hoe de productieklare Type 00 eruit ziet. Specifieker mag die het niet maken, maar je zou bijna kunnen zeggen dat ze alweer bezig zijn met de facelift alvorens het publiek de ‘echte’ mag zien. Want je moet vooruit kunnen denken.

Peugeot Polygon

Je moet alleen niet té ver vooruit willen denken. Iets waar Peugeot met deze Polygon Concept wellicht een beetje last van heeft. Want volgens het merk staat hier een nieuwe designtaal en wordt dit de richting die je op moet denken als je de nieuwe kleine auto van het merk bedenkt. Oftewel, de nieuwe 208. En eh, tsja, het is even iets heel anders. Het is bijna te ver gezocht om echt iets te worden.

Voor de Peugeot Polygon geldt in ieder geval dat het om een eerste vrijgegeven beeld is van een concept. Dus nog wel een paar fases voordat het echt in productie gaat. Dus, wat zien we? In ieder geval iets compleet nieuws, maar wel met één klassieke touch. Namelijk die pilvormige stukken op de C-stijl: dat is een stukje 205. De rest lijkt hagelnieuw, waaronder een nieuwe vorm van de ‘kattekrab’-ledverlichting voorop. Ook zijn -zoals we nu wel vaker zien bij Peugeot- de velgen een bijzonder stukje design, En deze lijken grappig genoeg op het stuur in de Peugeot Polygon, die een soort yoke-vorm krijgt met vier gaten om hem vast te houden. Peugeot noemt dat de nieuwste vooruitgang in de i-Cockpit die je kent van vrijwel al hun modellen, maar er zit ook een stukje bevestiging in: ook Peugeot gaat gebruik maken van steer-by-wire.

Fortnite

Geen fan van de Peugeot Polygon? Misschien je koters wel. Het merk slaat de handen ineen met de game Fortnite om de Polygon toch al in actie te zien. Tenminste: Fortnite komt met een gamemodus die je kan spelen op ‘Polygon Island’, in de vorm van het stuur. Hoe dat precies in zijn werk gaat kan je zien op 10 november in Fortnite. Meerdere automerken werkten al samen met de makers van die game om hun producten weer te geven, dus er bestaan auto’s in de virtuele wereld van het spel. Dan zal een virtueel rondje rijden met de Peugeot Polygon er ook wel vanaf kunnen.