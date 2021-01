Nieuwe Peugeot e-Partner brengt je 275 km ver - Autoblog.nl

En daar is de derde nieuwe compacte elektrische bedrijfswagen uit de koker van PSA. Maak kennis met de Peugeot e-Partner!

Vanuit het oogpunt van autofabrikanten is het natuurlijk logisch om componenten met elkaar te delen om kosten te besparen. Het levert Autoblog-lezers echter een déjà vu op. Want nee, deze Peugeot e-Partner heb je nog niet gezien. En ja, de bestelauto deelt zijn techniek met de eerder onthulde Citroën ë-Berlingo en de Opel Combo-e.

De nieuwe e-Partner komt in twee varianten op de markt. Als Standard en als Long. Het busje heeft een Maximaal aanhangergewicht tot 750 en een laadvermogen tot 800 kg. Met het laadvolume van max. 4,4 m3 is deze volledig gelijk aan de uitvoeringen met verbrandingsmotor.

In het interieur van de elektrische bedrijfswagen heb je voortaan twee nieuwe beeldschermen. Optioneel is een 10-inch HD touchscreen. Net als de personenauto’s van Peugeot, heeft de e-Partner een instelbaar i-Cockpit.

De elektrische aandrijflijn heeft een vermogen van 100 kW (136 pk) en 260 Nm koppel. Hou je lading goed beet en trap het pedaal flink in. In 11,2 seconden zou er dan 100 km/u op de teller moeten staan. De topsnelheid ligt op 130 km/u. Je kunt, onder voorbehoud van WLTP-goedkeuring, maximaal 275 kilometer ver komen op de 50 kWh accu.

De e-Partner komt standaard met een 11 kW driefasenlader. Via het stopcontact laden duurt het 15 uur voordat de batterij helemaal vol is. Via een 11 kW wallbox neemt dit proces 5 uur in beslag. Met een snellader kan de accu in een halfuurtje al voor 80 procent geladen zijn.

De levering van de nieuwe Peugeot e-Partner start in de tweede helft van 2021. Prijzen zijn nog niet bekend.