Nieuw geld voor TVR, eerste auto's in 2022 - Autoblog.nl

De Britse autofabrikant heeft groen licht gekregen voor een nieuwe lening. Met dat geld kan TVR eindelijk auto’s maken.

In bijna heel 2020 was het erg stil rondom het project van TVR. Eind december kregen we voor het eerst goed nieuws te horen. Die goed nieuws show gaat door, met ook vandaag weer positief nieuws uit de koker van TVR.

Nieuw geld voor TVR

De Britse autofabrikant heeft een nieuwe lening kunnen aansluiten van 2 miljoen pond. Het geld is afkomstig van kredietverstrekker Fiduciam. Met dit geld moet TVR de volgende stap kunnen zetten om de Griffith tot leven te laten komen. Al sinds 2017 is het Britse merk druk met de auto, maar tot op heden heeft nog geen klant zijn auto ontvangen.

Met de nieuwe lening is er verse hoop. Les Edgar, CEO van TVR, zegt dat de eerste leveringen in 2022 moeten gaan plaatsvinden. Het coronavirus heeft voor de nodige uitdagingen gezorgd, maar eindelijk is er een nieuw vooruitzicht.

In het verleden heeft Fiduciam al vaker een lening verstrekt aan TVR. In 2016 ging het om een bedrag van 6 miljoen pond. Het klinkt als veel geld en dat is het ook. Maar de Britse autofabrikant zegt zijn schulden te kunnen afbetalen zodra de Griffith van de band gaat rollen. Het moet allemaal niet te lang duren. Het gevaar bestaat dat kopers gaan afhaken, terwijl al jaren hun geduld op de proef wordt gesteld. (via Carscoops)