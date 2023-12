Het is feest in Leipzig, de Porsche Panamera is multimiljonair.

2.000.000. Een twee met zes nullen. Zoveel exemplaren zijn er van de Porsche Panamera inmiddels gemaakt. Het feit dat de Duitse autofabrikant onlangs een nieuwe generatie van het luxe model heeft uitgebracht is geen toeval. De Panamera doet het nog altijd goed en mag nog even mee. Na de Macan en de Cayenne sleept ook de Panamera vele verkopen voor Porsche binnen.

De eerste generatie zag in 2009 het licht. Over het uiterlijk lopen de meningen uiteen. Menigeen omschreef de eerste generatie als een poepende hond. Laten we zeggen dat Porsche een aantal generaties nodig had om het ontwerp te polijsten. Want eerlijk is eerlijk, de Panamera is uitgegroeid tot een deftige kar.

Porsche Panamera in Leipzig

De auto groeide uit tot een succes. In 2014 werd de fabriek in Leipzig verder uitgebreid, onder andere voor de Panamera. De auto werd toen nog in delen in de fabriek in elkaar gezet. Vanaf 2016 vond de complete productie van de Panamera in Leipzig plaats met de komst van de tweede generatie.

Het ging niet altijd van een leien dakje in de Duitse autofabriek. Zoals zoveel merken, werd ook Porsche geconfronteerd met de consequenties van de oorlog in Oekraïne, begin 2022. De productie werd tijdelijk stopgezet vanwege leveringsproblemen

Derde generatie

De nieuwe, derde generatie Porsche Panamera is vooral een doorontwikkeling van een bestaand concept. We wachten nog steeds op de onthulling van de volledig elektrische Macan. Een volledig elektrische Panamera is daardoor ook nog niet aan de orde. Met de aanwezigheid van de Taycan voelt het nog niet als een regelrecht gemis.

De twee miljoenste Porsche Panamera betreft een 680 pk sterke Turbo E-Hybrid. Deze auto heeft Dubai als eindbestemming en is uitgevoerd in de kleur Madeira Gold Metallic. Minder relevant voor deze koper, maar wie een order voor een Panamera plaatst kan deze zelf ophalen in de fabriek in Leipzig. Dat maakt het toch leuker dan het kopen van een nieuwe Daihatsu.

Met de recente onthulling van de derde generatie Porsche Panamera heeft het model nog wel even te gaan. En als die elektrische variant er dan uiteindelijk komt blijft de naam Panamera de komende jaren een zekerheid in het landschap van Porsche. Proost op deze multimiljonair, op naar de drie miljoen.