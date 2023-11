Nieuwe Renault Master: EINDELIJK is ‘ie er!

Daar is ‘ie dan: een geheel nieuwe Renault Master!

Bij bedrijfswagens duurt het vaak net eventjes wat langer voordat er een nieuw model komt, dan bij een reguliere personenauto. Een nieuw interieur of fris smoelwerk is wat minder van belang bij een busje. Het gaat meer om kilometerkostprijs en functionaliteit. Het zijn auto’s waarmee je moet werken, immers. Daarom zijn we nu pas aangekomen bij de vierde generatie van de Renault Master.

De Master is de grootste bedrijfswagen van Renault. Nu kan het zijn dat iemand de Renault Mascott noemt, maar dat was een product van Renault Trucks. Volg je het nog? Het uitgaande model loopt mee sinds 2010, dus is het na meer dan 13 jaar tijd voor een compleet nieuwe auto.

Aandrijflijnen nieuwe Renault Master

Renault doet niet mee aan de discussie welke aandrijfvorm de toekomst is. De Fransen bieden namelijk 2 compleet verschillende aandrijflijnen aan en misschien wel 3 in de toekomst. Uiteraard zijn er dCi-dieselmotoren, eventueel gekoppeld aan een nieuwe negentraps automaat. Je kunt kiezen uit vermogens van 130, 150 en 170 pk.

Deze zijn aanzienlijk zuiniger dan de uitgaande diesels. De aandrijving geschied standaard op de voorwielen, maar als je @jaapiyo heet kun je ‘m ook met achterwielaandrijving bestellen.

Elektrisch

Dan is er ook een elektrische Master. Of beter gezegd, er zijn elektrische Masters. Er is een instapper met 130 pk en 300 Nm, die zijn levenssap onttrekt van een 40 kWh-batterij. Daarmee kun je volgens de WLTP 180 km ver komen. We kunnen ons bijna geen scenario voorstellen dat zo’n beperkte actieradius interessant is.

Wellicht is die versie voor aannemers die veel in stedelijke gebieden werken. Er is ook een variant waarmee je verder komt. Dan heb je automatisch 143 pk en alsnog 300 Nm. De accu heeft dan een capaciteit van 87 kWh. Dan kom je ineens 410 km ver. Kijk, dat begint ergens op te lijken.

Groot!

Mocht je kilometers willen maken en niet de vloot voorzien van satansap, kun je in de toekomst ook opteren voor een variant op waterstof. Althans, Renault zegt met gepaste trots dat de auto vanaf de ventieldop is ontwikkeld voor waterstof middels een brandstofcel.

Verder kun je natuurlijk helemaal zelf bepalen hoe je Master samenstelt. Denk aan diverse wielbases en hoogtes, betimmering en opbouw. De kleinste Master kan 11 kuub verstouwen, de grootste het dubbele!