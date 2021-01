Renault 5 Prototype is officieel een hippe EV - Autoblog.nl

Renault heeft goed gekeken naar de compacte Honda e en denkt hetzelfde te kunnen doen met een elektrische 5 als prototype.

Fraaie, compacte hatchbacks zie je tegenwoordig nog zelden. De Honda e is een leuke knipoog naar vroeger, maar ook de enige in zijn soort. De tijd van de Peugeot 205, Alfasud Ti en de Renault 5 ligt over het algemeen achter ons. Of toch niet? Renault gaat de 5 nieuw leven inblazen. Hoezee!

Renault 5 Prototype

Het gerucht hing al even in de lucht en nu is het nieuws officieel. Onder de naam 5 Prototype presenteert Renault een moderne interpretatie van het klassieke model zoals we deze kennen. Helaas gaat het nog om een prototype, maar het is duimen dat het concept uiteindelijk tot een toffe productieauto komt.

De Renault 5 Prototype is onderdeel van Renaulution. Dit is het nieuwe toekomstplan van de Franse autofabrikant met de focus op duurzaamheid en vergroening. Tegen 2025 lanceert Renault 14 modellen, waarvan 7 volledig elektrisch en 7 in het C/D-segment. Alle nieuwe modellen van het merk krijgen een elektrische of hybride versie.

Dit prototype is een compacte elektrische stadsauto. Afmetingen en specificaties zijn niet bekendgemaakt. Het is daardoor moeilijk in te schatten hoe compact het retro model echt is. De Fransen laten niets los over een eventuele productieversie van deze auto. Het is echter te hopen dat de Renault 5 inderdaad terugkomt, al is het alleen maar om oude tijden te herbeleven.