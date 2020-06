Doordat we minder vliegen, wordt jouw Tesla goedkoper

Of enig ander elektrische auto, eigenlijk, zolang ze maar kobalt gebruiken.

Wie rond Schiphol woont zal het vast hebben gemerkt; door het coronavirus vliegen we met z’n allen een stuk minder. Een vliegtuig die niet vliegt heeft – net als auto’s – minder onderhoud nodig, wat weer betekent dat je minder onderdelen nodig hebt. En laat dat laatste nou betekenen dat jouw elektrische auto ook zomaar goedkoper zou kunnen worden.

Het zit zo. Voor de turbinebladen van een vliegtuig wordt kobalt gebruikt. Bepaalde vliegtuigmaatschappijen hebben volgens Reuters hun bestellingen uitgesteld, waardoor Airbus en Boeing minder toestellen hoeven te maken. Daarnaast betekent minder vliegen dat de turbinebladen minder vaak vervangen hoeven worden. Dat betekent weer dat de luchtvaart dit jaar naar verwachting 18 procent minder kobalt nodig heeft en er overschotten op de kobaltmarkt ontstaan.

Hier entert de elektrische auto. Voor de accu’s in deze auto’s is namelijk kobalt nodig. Hoeveel hangt af van de auto, autobouwers willen de afhankelijkheid van kobalt ook terugdringen. Maar ze hebben het nog steeds nodig. Volgens The Guardian gaat er in een Tesla Model S 11 kilo kobalt en heeft de Model 3 4,5 kg nodig.

Doordat de kobaltprijs sinds de crisis met 15 procent is gedaald, hoeft Tesla significant minder te betalen voor de accu’s. Voor de Model 3 scheelt het 45 euro, bij de Model S gaat het maar liefst om 110 euro! Dat klinkt misschien als een klein cijfer – per auto is het dat ook wel – maar op grotere schaal kan het wel om aardige getallen gaan.

Zo produceerde Tesla in het eerste kwartaal van 2020 ruim 100.000 auto’s. Als je bij iedere auto (minimaal!) 45 euro weet te besparen, heb je zo toch weer 450.000 euro bespaard. En daarmee kan je weer iemand inhuren die controleert of de Tesla’s die van de band afrollen niet kwalitatief tragisch zijn. Op die manier heeft iedereen er iets aan!

Foto: Model 3 Performance van @Sappy, via Autojunk.nl.