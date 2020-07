Geniaal en uniek: Porsche dealer letters te koop

Hoe vaak krijg je nu de kans om de officiële Porsche dealer letters te kunnen kopen? Precies: vrijwel nooit.

Iconisch voor een Porsche dealer zijn de rode verlichte letters ‘Porsche’ die traditioneel hangen boven een raampartij. Het komt niet vaak voor dat je deze letters zomaar kunt kopen. Toch kun je nu een origineel setje op de kop tikken. Via Facebook welteverstaan.

Hier zit natuurlijk een verhaal achter. In Californië is een wet aangenomen in het kader van verduurzaming. Wat dit feitelijk betekent is dat bedrijven die verlichting gebruiken moeten omschakelen naar duurzame verlichting. In dit geval LED. Tientallen dealers in de Amerikaanse staat hebben daarom de verlichting in de Porsche letters moeten vervangen.

In dit gehele proces heeft iemand een oudere set kunnen bemachtigen die over was gebleven. Deze persoon is bevriend met de leverancier van de nieuwe verlichting. Het gaat hier om een originele set die de afgelopen jaren boven een Porsche dealer in Californië heeft gehangen. De dealers hadden namelijk meerdere exemplaren van de letters op voorraad. De meeste van deze oude letters zijn vernietigd, maar de leverancier heeft er een aantal kunnen redden.

Via Facebook kun je nu zo’n set Porsche dealer letters kopen. De verkoper is gelokaliseerd in Malibu, Californië. De vraagprijs voor de verlichting is niet goedkoop. Deze persoon wilt 12.300 dollar vangen voor de 4,5 meter lange lettercombo. Er is vast wel een Porsche liefhebber die dat bedrag ervoor over heeft. Want zeg nu zelf, hoe vet oogt deze unieke verlichting temidden van je Porsche collectie?