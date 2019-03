Natuurlijk, 420 pk op de voorwielen is een goed idee

What possibly could go wrong?

Vermogen is iets waar je niet genoeg van hebt, aldus onze huiscoryfee @Wouter. De wijze grijsaard van de AB-redactie herinnert ons er meerdere malen per dag aan dat meer vermogen altijd het beste antwoord is om een auto beter te maken. Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom hij een C-segment hatchback rijdt met bijna 400 pk. Gewoon, omdat het kan.

Maar het kan dus een stukje extremer, zo bewijst het Duitse Wimmer RST. Die hebben een B-segment hatchback onder handen genomen en deze vervolgens flink gekieteld. De auto in kwestie is een Polo R WRC. Deze auto staat niet bekend als de allersnelste auto in zijn klasse. Echter, de motor van deze auto is een leuke. Natuurlijk, de 2.0 TSI motor van Volkswagen kennen we al jaren. Ondanks ‘slechts’ 220 pk is het niet de motor uit de Golf GTI, maar uit de Golf R.

Dat betekent dat het blok behoorlijke reserves kent. In de Golf R levert het blok al meer vermogen (270 pk), maar tuners wisten daar nog eens wat extra vermogen uit te extraheren. De tuner uit Solingen heeft het wel heel bont gemaakt. Wat hebben ze allemaal erop geschroefd? Nou, een heleboel! Wat te denken van een nieuwe turbo, grotere luchtinlaat, een betere brandstofpomp (6 bar), sportkatalysator, sportuitlaat, grotere intercooler en nieuwe ECU. Dat en nog wat kleinere modificaties levert een maximum vermogen op van 420 pk. In een Polo!

Het is dat er een kekke wrap op zit met striping, anders zou je bijna kunnen zeggen dat het een sleeper is. Aan het uiterlijk heeft Wimmer RST verder niet zoveel gedaan. De auto staat op een KW onderstel (1.700 euro) en 18″ BBS-velgen met 215/35ZR18 banden (2.200). Die bandenmaat noemen we expres, want die zul je veelvuldig moeten bestellen. De motorische tuning kost 10.200 euro, maar dan heb je wel een Polo die op zijn sloffen 280 km/u loopt.