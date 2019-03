Deze supercar is prestigieuzer dan een Bugatti

Althans, dat is de bedoeling.

Je hebt dure merken en je hebt dure merken. De meeste zijn dermate prestigieus dat ze kopje onder zijn gegaan of over zijn genomen door andere fabrikanten. Prestigieus genoeg dat de badge nog iets voorstelt, maar het is bizar lastig om er een solide business case van te maken. Het voordeel van een oud merk tot leven roepen is dat men weet wat er verwacht kan worden.

Dat zal een onderliggende gedachte zijn geweest van merken als Spyker, Bugatti en in dit geval Hispano-Suiza. Dit merk komt nog uit de tijd dat men in Spanje goed auto’s kon bouwen (en voetballen!). Met name voor de Tweede Wereldoorlog waren Hispano-Suiza’s de absolute crème de la crème op automobielgebied.

Een kleine 20 jaar (en 10 jaar) geleden probeerde men het merk nieuw leven in te blazen met een Bugatti ripoff en dat is in 2019 eigenlijk niet veel anders. Het is een bizarre pseudo-aristocratische verschijning met veel retro-stijlelementen. De Hispano-Suiza Ramos Carmen is in tegenstelling tot welke Bugatti dan ook geheel vrij van cilinders, turbo’s en ander complex gedoe. Uiteraard is deze Hispano-Suiza geheel elektrisch.

Het maximum vermogen bedraagt 1.019 pk. Dankzij dat vermogen zit je in minder dan 3 seconden op de 100 km/u en is een topsnelheid van slechts 250 km/u mogelijk. De actieradius bedraagt 400 kilometer. Mocht je deze Hispano-Suiza Carmen (wat geen jongensnaam is) een beetje tegenvallen, er komt nog een Hispano-Suiza aan. Zelfde merknaam, andere fabrikant: in dit artikel lees je er meer over.