Tesla Roadster is verslagen door deze dino (met Tesla-motor!)

De Tesla Roadster is verslagen door een opgevoerde skelter.

Gisteren konden we jullie informeren over het feit dat Tesla links en rechts ingehaald wordt qua elektrische pickups. De trend die ze zelf in gang hebben gezet, volgen ze vooralsnog niet zelf. Links en rechts komen er nu allerlei EV-trucks op de markt, terwijl het nog lang niet duidelijk is wanneer de Tesla Cybertruck niet komt.

Maar ook de Tesla Roadster doet er wel heel erg lang over. Net als alle andere supercars is het de snelste auto ter wereld en beter op welke manier dan ook. Maar, net als met de Cybertruck, is het vooral een concept dan echt een auto die in productie gaat. De auto werd al aangekondigd in – ja echt waar – 2017! We zijn nu in 2022 en nog steeds is er geen concrete aanwijzing bekend dat de auto binnenkort in productie gaat.

Tesla Roadster is verslagen, dus

Maar als je een elektrische roadster wil, zijn er ook andere opties. Wat te denken van deze Superformance Cobra MkIII-E? Die kun je nog altijd gewoon bestellen. Net als Elon Musk komen de auto’s van Superformance ter wereld in Zuid-Afrika. Normaal gesproken bestel je deze met een dikke Ford V8, Tremec vijfbak en ZF-sper. Maar in dit geval niet.











Ze hebben bij Superformance namelijk de motor van een Tesla erin gelepeld. En dan niet zomaar een Tesla, maar die van een Model S P100D!! Helaas krijgt ‘ie niet het accupakket mee van de P100D, dus je hebt geen 100 kWh-accupakket. In plaats daarvan zit er slechts een 32 kWh batterij in.

Superformance Cobra MkIII-E

Daarmee kom je niet heel erg ver op een volle lading. De twee 16-cel-batterijen van LG zijn goed voor 161 kilometers, als je rustig aan doet. Ai. Nu is de Superformance Cobra niet de ideale auto voor enorm lange ritten, maar 161 kilometer is wel heel erg karig. Aan de andere kant, het zorgt er hopelijk wel voor dat het leuk sturen is. De meeste elektrische auto’s met veel range wegen meer dan gasten uit de Jerry Springer-show. Door het gewicht is acceleratie de enige leuke sensatie, een lichtvoetig weggedrag is er niet bij.

Omdat er geen V8 meer ligt (snik), zijn er ook geen sidepipes. Stiekem staat het best wel fraai. Naast een bruut beest is de Cobra ook een bloedmooie roadster. Dit exemplaar heeft 18 inch wielen met 275 banden rondom. Achter die velgen zien we een flink setje Wilwood-remmen. Nadeeltje: de Superformance Cobra MkIII-E kost 190.000 euro. Gelukkig komt daar dit keer geen CO2-BPM boete overheen.

