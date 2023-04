Lexus vernieuwt de LC met V8, ook voor Nederland!

Lexus heeft nog één model dat je ook zonder hybride aandrijving kunt kopen in Nederland: de Lexus LC. Die krijgt een update.

Lexus staat natuurlijk bekend om zijn ingetogen zakelijke auto’s. Luxe en stijl zijn belangrijke kenmerken van het merk. Daarnaast nam het al vele jaren geleden afscheid van de zelfontbrander met zijn “bye bye diesel” campagne. Alle modellen in Nederland zijn altijd een hybride behalve de Lexus LC.

Bij de LC Coupé kun je nog wel kiezen om een 3,5 liter V6 te combineren met een elektromotor, maar je kunt ook kiezen voor een 5 liter V8 met 464 pk. Ga je voor de Lexus LC Convertible is een hybride niet mogelijk. Die is er alleen met die V8. Afzien.

Voor modeljaar 2024 schaaft Lexus de LC-modellen eens lekker bij. De Takumi vakmannen hebben nog eens zitten finetunen aan het onderstel en de motor. Daarnaast is er nog eens kritisch gekeken naar het brake-by-wire systeem dat opnieuw is afgesteld voor een “natuurlijker” remgevoel, wat dat dan ook precies mag zijn.

Er zijn wijzigingen aangebracht aan de schroefveren, de afstelling van de schokdempers, de achterwielophanging, de stabilisatoren, de braces onder de carrosserie, de stuurkolom en de wielbevestiging.

Ultimate Edition

Ook wordt er bij de Lexus LC update een Ultimate Edition toegevoegd aan het aanbod. Die is voorzien van een Hakuji White exterieur lak die gebaseerd is op Japans porselein. De voorbumper krijgt “canards”, een aerodynamische toevoeging die je ook wel in de racerij ziet.

Wat ook in het oog springt bij de Ultimate Edition is het interieur. Dat is blauw. Niet een beetje blauw, maar knalblauw. Interessante keuze als je het ons vraagt.

Hè hè, eindelijk geen touchpad meer

Het persbericht brengt het als een luchtig nieuwtje, maar veel potentiële Lexus-kopers zullen hier nog wel het meest blij mee zijn. Het merk staat om veel bekend, maar niet om zijn up to date multimediasystemen. Waar alle merken al jaren standaard met touchscreens werken is Lexus pas enkele jaren zo ver. Bedienen gaat in je dure Lexus dan met een ergerniswekkende touchpad. Die is er nu eindelijk uit.

Kijk alles went, maar als je dik 140 mille uitgeeft aan een Lexus LC Coupé, dan wil je een multimedia systeem dat gewoon intuïtief werkt en up to date is. Inmiddels was het merk dan wel zo ver dat ook Apple Carplay en Android Auto aan boord was, maar dat was het dan wel.

Groter scherm bij Lexus LC update

Vanaf nu dus wel een waardig multimedia systeem. Zo leest het in ieder geval op papier. Het scherm groeit van een 10 naar een 12,3 inch touchscreen met hoge resolutie. Om dat nog een beetje te kunnen bedienen is het ook nog eens 86 mm dichter naar de bestuurder geplaatst.

Er tegen praten kan ook, Hey Lexus roepen zou voldoende moeten zijn. Apple Carplay is vanaf nu ook draadloos te gebruiken. Voor Android Auto is nog altijd een snoertje nodig.

Expert Modus

Als je dan toch nog zo’n zeldzame V8 in bezit hebt, wil je die wellicht ook eens op het circuit uitlaten. Daarvoor is de auto vanaf modeljaar 2024 voorzien van een Expert-modus. Zet je de auto in de expert stand, dan is de tractiecontrole uitgeschakeld.

In het derde kwartaal begint de productie voor het nieuwe Lexus LC update en de Ultimate Edition. Wat al dit moois moet gaan kosten is nog niet bekend, maar de Lecus LC Coupé is er op dit moment vanaf 140.850 euro als hybride en met de V8 vanaf 183.995 euro. Open rijden in de Lexus LC Convertible kost je minimaal 218.695 euro.