Autoblog Garage afsluiting Mercedes EQB

Het is tijd om afscheid te nemen van de Mercedes EQB duurtester.

Zevenzits elektrische SUV’s. Nee, daar zijn er niet zo heel veel van. De Mercedes EQB is dat (optioneel) wel. En hoewel niemand van de Autoblog redactie een enorm groot gezin heeft, zijn die zeven plaatsen toch soms verrekte handig. Je bent de baas van het kinderfeestje als je al het kroost achterin mee kunt nemen. Maar de Mercedes EQB is op veel meer vlakken een prettige Autoblog duurtester geweest.

We reden voor een langere periode met de Mercedes EQB 300 AMG Line. Een elektrische auto die je misschien niet meteen bij Autoblog verwacht: het is absoluut geen type auto waar je elk bocht benut voor een driftje. Maar geloof het of niet, wij zijn ook gewoon mensen! En forensen in comfort is iets dat we op de Autoblog redactie zeer waarderen. En laat daar de kracht van de EQB nu net liggen.

De SUV van Mercedes-EQ is een bijzonder aangename auto om dagelijks mee te rijden. De elektrische aandrijflijn past uitstekend bij een auto als de EQB. Er is veel rust aan boord en de EV is bijzonder comfortabel geveerd. Met een koffie in de bekerhouder rijden door de trajectcontrole met cruise controle aan. De EQB doet het tamelijk briljant. Het was dan ook jammer om de sleutels weer terug te geven aan de importeur. Aan alles komt een einde hè.

Interieur

Fijn rijden is één, de cabine moet ook prettig zijn om ervoor te zorgen dat je je thuis voelt. Dat zat ook wel snor bij onze duurtester. Sinds de introductie van de huidige generatie A-klasse heeft Mercedes grote stappen gezet. Zowel de A-klasse als de GLA, GLB, EQA en dus ook de EQB hebben een fraai afgewerkt interieur met mooie materialen. Kers op de appelmoes is natuurlijk de ambient lightning a.k.a. kermisverlichting aan boord van de auto. Een partytrick die nooit verveelt.

Wat hebben we allemaal gedaan?

De Mercedes EQB 300 AMG Line is goed aan het werk gezet als Autoblog duurtester. Zo onderzochten we het verbruik op de autobahn met verschillende snelheden. Daarnaast lieten we je alle praktische zaken zien van deze Benz. Ook fungeerde de EQB als vervoer voor hoofdredacteur @michaelras. Met de Mercedes werd een lange trip naar Frankrijk.

Hoogtepunten?

Gebruiksgemak en comfort en ruimte, je verwacht het bij deze EQB en dat leverde hij ook! Niet iedereen was direct fan van deze Mercedes en zijn toch wat opmerkelijke vormgeving. Maar uiteindelijk had hij wel zijn eigen fans op de redactie. De ‘sportievere rijders’ kozen vaker voor de Kia EV6 die we tegelijkertijd in de duurtestgarage hadden.

Waar zitten nog kansen voor verbetering?

In dit Mercedes platform zitten toch nog wat (snelheids)beperkingen. Tijdens het Nationale Snellaad onderzoek hadden we een EQV onder de bips en die deed precies wat deze EQB ook doet. En dat is: met maximaal 100 kW laden. Nu is de laadcurve van de EQB wel weer van dien aard dat hij redelijk lang (tot 80%) er flink de vaart in houdt met laden.

Maar dit mag wel flink omhoog. Zeker ook omdat wij tijdens de trip naar Frankrijk vaak geconfronteerd werden met snelladers waar per minuut ipv per kWh werd afgerekend. Dat betekent dat laden met de Kia EV6 2x zo snel zou zijn gegaan en dus 50% zou kosten van wat er voor de EQB in rekening gebracht werd.

Het belangrijkste voor de NL’se gebruiker is echter dat je toch bij snelladen voor je gevoel onnodig tijd verliest. Je bent op pad met een premium auto en de maximale laadsnelheid mag naar onze mening dus wel iets meer premium!

Conclusie

Los van het comfort nog even op hoofdlijn. Range op de snelweg ruim 350 km. Ga je iets harder rijden of de grens over en rij je 120-130 km/u dan loopt dit terug tot een ruime 300 km. Anders gezegd, bij 100 km/u gebruikt de auto circa 20 kWh/100km en dat loopt vrij vlot op naar 24 kWh/100km wanneer de snelheid naar 120-130 km/u oploopt. Laden deden we dus met maximaal 100 kW.

Terug naar dat comfort, want comfortabel dat is de EQB wel. Je levert in als het gaat om direct stuurgevoel en koersvastheid (het is geen held op korte rotondes), maar hele families zijn er tijdens onze testperiode comfortabel in vervoerd.

De derde zitrij is eigenlijk alleen geschikt voor kinderen tot circa 1,40-1,50m vanwege de beperkte zitruimte. Dus voor de jongste voetbalelftallen.

We missen de EQB nu al. Meer lezen over eerdere ervaringen met de auto doe je in

Autoblog Garage dossier Mercedes EQB.

