“Nieuwe Subaru WRX STi krijgt 400 pk”

Wat nou besparen?

Om het spits af te bijten met een klein beetje opinie: ondergetekende heeft het te doen met Subaru. Rationeel zijn de auto’s te duur vanwege het willen vasthouden aan boxermotoren, maar qua diversiteit zie je ze echt niet genoeg. Om nog maar te zwijgen over de Subaru WRX STi, die met zijn 96.995 euro gewoon echt geen waar voor zijn geld biedt.

En geen 300 pk of 2.4 liter grote boxermotor met herkenbare soundtrack kan daar verandering in brengen. De historische sedan moet betaalbaar zijn om zijn ietwat karige interieur en dito afwerking te rechtvaardigen. En zo niet, ga dan voor het muscle car-effect: stouw de motor vol met power en haal daar je winst uit.

Volgende generatie

Precies dat is wat Subaru kennelijk van plan is met de volgende WRX STi. Het Japanse merk houdt hun boxerstrategie niet voor eeuwig vast, maar geen zorgen: de eerstvolgende Subaru WRX STi behoudt de platte motor nog wel. Het gaat wederom om een 2.4 liter grote unit, toch gaat het om een gloednieuw blok. Die is overigens wereldwijd: Japan moet gedag zeggen tegen het klassieke EJ20-blok.

Powahhhh!!

Je moet bij de huidige WRX STi niet meer wensen dan 300 pk en 407 Nm. Dat bestaat namelijk niet. De opvolger doet het ietsje anders. In een wereld waar Mercedes meer dan 420 pk uit een viercilinder perst, wil Subaru meer die kant op. Forbes weet – door insiders – te melden dat de volgende Subaru WRX STi uit zal komen op 400 pk en 489 Nm. Dat is een flinke upgrade, aangezien de motor er in volume niet op vooruit gaat. De turbo’s zullen hun werk moeten doen.

Termijn

De volgende Subaru WRX STi wordt verwacht in 2021 en lost daarmee de huidige generatie na zes jaar af. Of het merk qua design eindelijk wat bladzijdes uit het boekje van de VIZIV STI haalt, dat wordt tegen die tijd bekend.