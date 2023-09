Wat vinden we van de nieuwe MINI Cooper?

Krijgen we een beetje de goede vibes bij het zien van de nieuwe MINI Cooper?

Bij een nieuwe MINI krijgt ondergetekende altijd een beetje het Porsche 911 gevoel. Ja, hij is nieuw, maar mijn moeder zou het verschil niet zien tussen de nieuwe en eentje van 20 jaar oud. Ja, hij is een stuk groter, maar dat is het wel zo’n beetje.

Maar geldt dat ook voor de nieuwe MINI van de laatste generatie? We hebben hem natuurlijk al laten zien, onze @wouter mocht er een rondje omheen lopen, maar n u zijn er ook foto’s van de beursvloer. Gemaakt door onze eigen redacteuren, dus goed.

En wat vinden we ervan? Is hij hetzelfde als de oude? Oordeel zelf!

Nieuwe MINI Cooper, wat vinden we ervan?

Tja. Da’s het persoonlijke oordeel van ondergetekende. Tja, hij is nieuw. Maar daarvoor moet je vooral naar de achterkant kijken, want daar zit hem de grootste verandering. De achterlichten hebben ineens een heel andere vorm.

In plats van de afgeronde rechthoekjes die het uitgaande model sieren (met die guitige Union Jack erin, weet je wel?) zijn het nu ineens driehoeken. Naar mijn mening niet de mooiste oplossing, maar je moet wat als je toch iets wil vernieuwen.

‘En profile’ ziet hij er eigenlijk niet heel veel anders uit dan de oude. En heel veel groter is hij ook niet. De nieuwe MINI is slechts twee centimeter breder en één centimeter langer. De dimensies zijn dus ongeveer hetzelfde gebleven. En het uiterlijk ook.

Kortom, ook zo op de beursvloer van de IAA is de nieuwe MINI nog steeds een prima wagentje. Prima wel, maar niet verrassend. Maar goed, ‘never change a winning team’ zeggen ze weleens.

Waarvan akte.