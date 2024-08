Speculaas: Verstappen krijgt nieuwe race engineer

Verstappen krijgt misschien toch een andere race engineer.

De zomerstop is in volle zwang en dat betekent meer speculaas dan met Sinterklaas. Een gerucht dat vandaag de kop opsteekt is dat Max Verstappen toch een andere race engineer zal krijgen. Het zou het einde betekenen aan het dynamische duo Verstappen – Lambiase. Ondanks dat Verstappen Gianpiero beschouwt als een broer en eerder aangaf ‘direct te stoppen met F1’ als ‘GP’ stopt.

Geen fittie

Het heeft dan ook niets/weinig te maken met de halve fittie die de twee laatst weer hadden in Hongarije. Maar wel met de onrust binnen team Red Bull. Het team lijkt het momentum tegen zich te hebben sinds Hornergate aan het begin van het jaar. Het leek er in de eerste races op dat Red Bull onverwijld door zou gaan met het werkelijk belachelijke succes van vorig jaar. Maar sindsdien hebben allerlei andere coureurs en teams races gewonen.

Kopstukken gaan weg

Het is moeilijk te zeggen of de zaken met elkaar te maken hebben. Maar feit is dat enkele kopstukken het team gaan verlaten. Newey gaat weg, zijn bestemming is nog altijd niet bekend. En ook van Jonathan Wheatley (sportief directeur) werd afgelopen week bekend dat hij gaat vertrekken naar Audi.

Sporting Director

Dat betekent dat er intern een vacature vrijkomt. En de gedachte is nu dat Horner van plan is de functie van Wheatley in te vullen met twee mensen, waarvan Lambiase er een is. Hij zou dan gepromoveerd worden van Head of Race Communications naar Sporting Director. Een mooie move voor de beste man, maar de vraag is of die functie verenigbaar is met het zijn van Max’ race engineer.

Manier om Max weg te jagen, of om Max te houden?

Gezien de eerdere uitlatingen van Max lijkt het vreemd dat Red Bull dit zou doen (als ze het gaan doen). Maarrrrrrr…slimme jongens kijken nog dieper naar de patronen in de speculaas. Het zou juist een sneaky move kunnen zijn om Max te houden. Dat zit zo: als Red Bull Lambiase vastlegt in een contract met een ‘hogere’ functie, is het voor Mercedes lastiger de engineer ‘mee te halen’ met Max Verstappen.

Gezien de band tussen de twee zou het immers logisch zijn als Max zijn engineer ‘mee zou nemen’ naar Mercedes. En team zilver zou dat waarschijnlijk maar al te graag faciliteren om de kip met de gouden eieren binnen te halen. Maar als Lambiase vastzit in een nieuwe deal bij Red Bull, is dat moelijker. Tsja, je moet er maar opkomen…

