Nederlandse prijs nieuwe Tesla Model Y bekend

Dit kost de nieuwe Tesla Model Y, is het veel duurder dan de oude?

Hoera voor fans van Tesla, of iedereen die in dit model geïnteresseerd is. Tesla heeft de nieuwe Model Y opgenomen in de Nederlandse configurator opgenomen, waardoor we nu ook de prijs weten.

Tesla Model Y Nederlandse prijs

De Model Y is voorlopig alleen als Long Range All-Wheel Drive te bestellen en komt als Launch Series op de markt. Prijzen beginnen bij 61.990 euro. Een interessant prijskaartje, want voor 10k minder koop je een pre-facelift Model Y Long Range AWD uit de voorraad van Tesla. Eigenlijk een no-brainer, want voor die 10 mille wil je niet meer de oude natuurlijk.

Daarmee is het ook vanaf vandaag mogelijk om de nieuwe Tesla Model Y te bestellen, de 61.990 euro hoef je niet meteen te voldoen. Het enige wat de Amerikaanse autobouwer vraagt is een aanbetaling 250 euro. In tegenstelling tot andere automerken draait Tesla niet op voor de BPM. De prijsstelling bestaat uit 60.323 euro voor de Model Y, 980 euro bestemmings- en documentatiekosten, een recyclingsbijdrage van 20 euro en 667 euro BPM.

De nieuwe Model Y Long Range Dual Motor All-Wheel Drive – Launch Series (hele mond vol) komt in de kleur Solid Black. 20 inch Helix 2.0-velgen zijn inbegrepen. Je krijgt het zwarte interieur. Andere zaken die onderdeel zijn van de Launch Series: Autopilot, een trekhaak en Acceleration Boost. Geen idee wat er allemaal normaal gesproken al standaard zit op een Model Y, maar dit benadrukt Tesla in elk geval zelf op de website.

Leveringen starten al in maart 2025. De configuratie aanpassen is zeker mogelijk. Wil je geen Solid Black dan is Quicksilver ook een optie. Voor Full Self-Driving Capability moet je 7.500 euro bijbetalen. Met wat opties ga je richting de 70 mille, als het gaat om de Nederlandse prijs van de nieuwe Tesla Model Y.

Op termijn komen er goedkopere varianten bij. De restwaarde van je oude Model Y gaat nu natuurlijk lekker door het putje, iedereen wil de nieuwe. Zeker als het prijsverschil niet al te groot is.